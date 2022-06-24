https://ria.ru/20220624/festval-1797955513.html
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята"
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята" - РИА Новости, 24.06.2022
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята"
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:05
2022-06-24T19:05
2022-06-24T19:05
культура
новости культуры
музыка
дельфин (андрей лысиков)
тульская область
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята", сообщает пресс-служба. За три дня, с 24 по 26 июня, пройдет более 70 концертов. На смотре выступят Дельфин, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоха МС и многие другие. Также на фестивале есть кинотеатр, арт-объекты, лекторий, маркет, детский сад и аттракционы.Впервые мероприятие проходит в течение двух уикендов. Предыдущий был с 17 по 19 июня."Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015 года смотр организуют в Бунырево (Тульская область).
https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, дельфин (андрей лысиков), тульская область
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята"
Второй уикенд фестиваля "Дикая Мята" стартовал 24 июня
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята", сообщает пресс-служба.
За три дня, с 24 по 26 июня, пройдет более 70 концертов. На смотре выступят Дельфин, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоха МС и многие другие.
Также на фестивале есть кинотеатр, арт-объекты, лекторий, маркет, детский сад и аттракционы.
Впервые мероприятие проходит в течение двух уикендов. Предыдущий был с 17 по 19 июня.
"Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015 года смотр организуют в Бунырево (Тульская область).