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Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята" - РИА Новости, 24.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220624/festval-1797955513.html
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята"
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята" - РИА Новости, 24.06.2022
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята"
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:05
2022-06-24T19:05
культура
новости культуры
музыка
дельфин (андрей лысиков)
тульская область
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята", сообщает пресс-служба. За три дня, с 24 по 26 июня, пройдет более 70 концертов. На смотре выступят Дельфин, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоха МС и многие другие. Также на фестивале есть кинотеатр, арт-объекты, лекторий, маркет, детский сад и аттракционы.Впервые мероприятие проходит в течение двух уикендов. Предыдущий был с 17 по 19 июня."Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015 года смотр организуют в Бунырево (Тульская область).
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новости культуры, музыка, дельфин (андрей лысиков), тульская область
19:05 24.06.2022
 
Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята"

Второй уикенд фестиваля "Дикая Мята" стартовал 24 июня

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая Мята" Фестиваль "Дикая Мята"
 Фестиваль Дикая Мята
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая Мята"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята", сообщает пресс-служба.
За три дня, с 24 по 26 июня, пройдет более 70 концертов. На смотре выступят Дельфин, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоха МС и многие другие.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая Мята" Фестиваль "Дикая Мята"
 Фестиваль Дикая Мята
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая Мята"
Фестиваль "Дикая Мята"
Также на фестивале есть кинотеатр, арт-объекты, лекторий, маркет, детский сад и аттракционы.
Впервые мероприятие проходит в течение двух уикендов. Предыдущий был с 17 по 19 июня.
"Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015 года смотр организуют в Бунырево (Тульская область).
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