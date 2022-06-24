https://ria.ru/20220624/festval-1797955513.html

Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята"

Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята" - РИА Новости, 24.06.2022

Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята"

Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:05

2022-06-24T19:05

2022-06-24T19:05

культура

новости культуры

музыка

дельфин (андрей лысиков)

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797922838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_f307ec0a694ef09854e2207c7596599e.png

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Стартовал второй уикенд фестиваля "Дикая Мята", сообщает пресс-служба. За три дня, с 24 по 26 июня, пройдет более 70 концертов. На смотре выступят Дельфин, АИГЕЛ, Дайте танк (!), Космонавтов нет, Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антоха МС и многие другие. Также на фестивале есть кинотеатр, арт-объекты, лекторий, маркет, детский сад и аттракционы.Впервые мероприятие проходит в течение двух уикендов. Предыдущий был с 17 по 19 июня."Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015 года смотр организуют в Бунырево (Тульская область).

https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, дельфин (андрей лысиков), тульская область