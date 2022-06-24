https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797988414.html
МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза
МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022
МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза
Решением дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов Евросоюз продолжил "безудержную экспансию", принеся в жертву будущее "единой Европы" и ее "идеалы",... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:43
2022-06-24T19:43
2022-06-24T19:56
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
украина
евросоюз
молдавия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45bfe0f360b65201c60eb31199044f23.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Решением дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов Евросоюз продолжил "безудержную экспансию", принеся в жертву будущее "единой Европы" и ее "идеалы", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решением о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в члены Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой.Она подчеркнула, что в ход идут все средства - от финансово-экономических рычагов до военной поддержки, причем в случае с Молдавией и Украиной требования сближения с ЕС отодвинуты "в сторону в угоду политической конъюнктуре"."Будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей. О негативных последствиях такого шага не задумываются, как в свое время не задумывались на саммите НАТО в Бухаресте 2008 г., записывая в решение формулу о том, что "Грузия и Украина станут членами альянса", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20220624/shor-1797906745.html
https://ria.ru/20220624/putin-1797934555.html
россия
украина
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_cc209eecb7e45c88dd6f9e67c03ea975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, евросоюз, молдавия, мария захарова
19:43 24.06.2022 (обновлено: 19:56 24.06.2022)
МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза
МИД: предоставив Украине и Молдавии статус кандидатов, ЕС продолжает безудержную экспансию