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МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022
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МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза
МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022
МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза
Решением дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов Евросоюз продолжил "безудержную экспансию", принеся в жертву будущее "единой Европы" и ее "идеалы",... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:43
2022-06-24T19:56
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
украина
евросоюз
молдавия
мария захарова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Решением дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов Евросоюз продолжил "безудержную экспансию", принеся в жертву будущее "единой Европы" и ее "идеалы", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решением о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в члены Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой.Она подчеркнула, что в ход идут все средства - от финансово-экономических рычагов до военной поддержки, причем в случае с Молдавией и Украиной требования сближения с ЕС отодвинуты "в сторону в угоду политической конъюнктуре"."Будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей. О негативных последствиях такого шага не задумываются, как в свое время не задумывались на саммите НАТО в Бухаресте 2008 г., записывая в решение формулу о том, что "Грузия и Украина станут членами альянса", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20220624/shor-1797906745.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, евросоюз, молдавия, мария захарова
19:43 24.06.2022 (обновлено: 19:56 24.06.2022)
 
МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза

МИД: предоставив Украине и Молдавии статус кандидатов, ЕС продолжает безудержную экспансию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Решением дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов Евросоюз продолжил "безудержную экспансию", принеся в жертву будущее "единой Европы" и ее "идеалы", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решением о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в члены Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
16:38
Молдавская оппозиция сравнила статус кандидата в ЕС с шоколадной оберткой
Она подчеркнула, что в ход идут все средства - от финансово-экономических рычагов до военной поддержки, причем в случае с Молдавией и Украиной требования сближения с ЕС отодвинуты "в сторону в угоду политической конъюнктуре".
"Будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей. О негативных последствиях такого шага не задумываются, как в свое время не задумывались на саммите НАТО в Бухаресте 2008 г., записывая в решение формулу о том, что "Грузия и Украина станут членами альянса", - заявила Захарова.
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
17:33
ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреУкраинаЕвросоюзМолдавияМария Захарова
 
 
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