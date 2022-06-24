https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797988414.html

МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза

МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022

МИД заявил о безудержной экспансии Евросоюза

Решением дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов Евросоюз продолжил "безудержную экспансию", принеся в жертву будущее "единой Европы" и ее "идеалы",... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:43

2022-06-24T19:43

2022-06-24T19:56

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

украина

евросоюз

молдавия

мария захарова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Решением дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов Евросоюз продолжил "безудержную экспансию", принеся в жертву будущее "единой Европы" и ее "идеалы", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решением о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в члены Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой.Она подчеркнула, что в ход идут все средства - от финансово-экономических рычагов до военной поддержки, причем в случае с Молдавией и Украиной требования сближения с ЕС отодвинуты "в сторону в угоду политической конъюнктуре"."Будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей. О негативных последствиях такого шага не задумываются, как в свое время не задумывались на саммите НАТО в Бухаресте 2008 г., записывая в решение формулу о том, что "Грузия и Украина станут членами альянса", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20220624/shor-1797906745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, евросоюз, молдавия, мария захарова