https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797818471.html
Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в ЕС Украиной
Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в ЕС Украиной - РИА Новости, 24.06.2022
Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в ЕС Украиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет следить за шагами Украины и Молдавии после предоставления им статуса кандидатов в ЕС. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:11
2022-06-24T13:11
2022-06-24T13:54
в мире
азербайджан
россия
украина
молдавия
евросоюз
сергей лавров
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БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет следить за шагами Украины и Молдавии после предоставления им статуса кандидатов в ЕС."Конечно, мы будем реально смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает, и как страны-кандидаты подчиняются этим требованиями или все-таки пытаются проявить свою самостоятельность", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797811881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, россия, украина, молдавия, евросоюз, сергей лавров
13:11 24.06.2022 (обновлено: 13:54 24.06.2022)
Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в ЕС Украиной
Глава МИД Лавров прокомментировал предоставление статуса кандидатов в ЕС Киеву и Кишиневу