https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797818471.html

Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в ЕС Украиной

Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в ЕС Украиной - РИА Новости, 24.06.2022

Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в ЕС Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет следить за шагами Украины и Молдавии после предоставления им статуса кандидатов в ЕС. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:11

2022-06-24T13:11

2022-06-24T13:54

в мире

азербайджан

россия

украина

молдавия

евросоюз

сергей лавров

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БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет следить за шагами Украины и Молдавии после предоставления им статуса кандидатов в ЕС."Конечно, мы будем реально смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает, и как страны-кандидаты подчиняются этим требованиями или все-таки пытаются проявить свою самостоятельность", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797811881.html

азербайджан

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, россия, украина, молдавия, евросоюз, сергей лавров