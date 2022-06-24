Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры, заявил Орбан
Орбан: Евросоюз страдает от инфляции и кризиса, нужны не санкции, а переговоры
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа страдает от инфляции и экономического кризиса, поэтому необходимы не новые санкции, а мирные переговоры.
"Европа страдает. Страдает от военной инфляции и страдает от военно-экономического кризиса. Вдобавок появляется все больше и больше санкционных идей и выдвигаются санкционные предложения. Сейчас нам необходимы не новые санкции, а мир, потому что единственное противоядие от военной инфляции - мир", - сказал Орбан. Видео обращения опубликовано в его аккаунте в соцсетях. Советник Орбана по политическим вопросам заявил, что Европа должна перестать вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине и начать переговоры с Москвой.
Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.