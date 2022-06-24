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Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры, заявил Орбан - РИА Новости, 24.06.2022
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Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры, заявил Орбан
Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры, заявил Орбан - РИА Новости, 24.06.2022
Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа страдает от инфляции и экономического кризиса, поэтому необходимы не новые санкции, а мирные переговоры. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:19
2022-06-24T11:19
экономика
евросоюз
венгрия
виктор орбан
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа страдает от инфляции и экономического кризиса, поэтому необходимы не новые санкции, а мирные переговоры."Европа страдает. Страдает от военной инфляции и страдает от военно-экономического кризиса. Вдобавок появляется все больше и больше санкционных идей и выдвигаются санкционные предложения. Сейчас нам необходимы не новые санкции, а мир, потому что единственное противоядие от военной инфляции - мир", - сказал Орбан. Видео обращения опубликовано в его аккаунте в соцсетях. Советник Орбана по политическим вопросам заявил, что Европа должна перестать вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине и начать переговоры с Москвой.Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, евросоюз, венгрия, виктор орбан, россия, санкции в отношении россии
11:19 24.06.2022
 
Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры, заявил Орбан

Орбан: Евросоюз страдает от инфляции и кризиса, нужны не санкции, а переговоры

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа страдает от инфляции и экономического кризиса, поэтому необходимы не новые санкции, а мирные переговоры.
"Европа страдает. Страдает от военной инфляции и страдает от военно-экономического кризиса. Вдобавок появляется все больше и больше санкционных идей и выдвигаются санкционные предложения. Сейчас нам необходимы не новые санкции, а мир, потому что единственное противоядие от военной инфляции - мир", - сказал Орбан. Видео обращения опубликовано в его аккаунте в соцсетях. Советник Орбана по политическим вопросам заявил, что Европа должна перестать вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине и начать переговоры с Москвой.
Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 16:21
Премьер Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой
 
ЭкономикаЕвросоюзВенгрияВиктор ОрбанРоссияСанкции в отношении России
 
 
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