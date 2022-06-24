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Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/evakuatsiya-1798013322.html
Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР
Россия без участия Киева эвакуировала за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса более 27 тысяч человек, заявил в пятницу на брифинге начальник... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T22:02
2022-06-24T22:02
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
в мире
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия без участия Киева эвакуировала за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса более 27 тысяч человек, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 011 человек, в том числе 3835 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы почти 2,1 миллиона человек, из которых почти 330 тысяч детей. Границу Российской Федерации пересекли около 317 тысяч личных автомобилей.
украина
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украина, донбасс, в мире, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия
22:02 24.06.2022
 
Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР

Минобороны: Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители во время эвакуации
Мирные жители во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Мирные жители во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия без участия Киева эвакуировала за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса более 27 тысяч человек, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 011 человек, в том числе 3835 детей", - сказал Мизинцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022
Инфографика
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Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы почти 2,1 миллиона человек, из которых почти 330 тысяч детей. Границу Российской Федерации пересекли около 317 тысяч личных автомобилей.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассВ миреВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФРоссия
 
 
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