https://ria.ru/20220624/evakuatsiya-1798013322.html
Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР
Россия без участия Киева эвакуировала за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса более 27 тысяч человек, заявил в пятницу на брифинге начальник... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T22:02
2022-06-24T22:02
2022-06-24T22:02
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
в мире
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797157139_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_51693cf7d8518c26deeaab85a9cbbec1.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия без участия Киева эвакуировала за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса более 27 тысяч человек, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 011 человек, в том числе 3835 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы почти 2,1 миллиона человек, из которых почти 330 тысяч детей. Границу Российской Федерации пересекли около 317 тысяч личных автомобилей.
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797157139_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_34394740f8aed8ee483cf385a893d45b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донбасс, в мире, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия
Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР
Минобороны: Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР