https://ria.ru/20220624/evakuatsiya-1798013322.html

Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР

Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022

Россия эвакуировала 27 тысяч человек из опасных мест Украины, ДНР и ЛНР

Россия без участия Киева эвакуировала за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса более 27 тысяч человек, заявил в пятницу на брифинге начальник... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T22:02

2022-06-24T22:02

2022-06-24T22:02

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

в мире

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия без участия Киева эвакуировала за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса более 27 тысяч человек, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 011 человек, в том числе 3835 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы почти 2,1 миллиона человек, из которых почти 330 тысяч детей. Границу Российской Федерации пересекли около 317 тысяч личных автомобилей.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, донбасс, в мире, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия