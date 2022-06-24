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Песков переадресовал в МО вопрос об эвакуации граждан из Северодонецка - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/evakuatsiya-1797814517.html
Песков переадресовал в МО вопрос об эвакуации граждан из Северодонецка
Песков переадресовал в МО вопрос об эвакуации граждан из Северодонецка - РИА Новости, 24.06.2022
Песков переадресовал в МО вопрос об эвакуации граждан из Северодонецка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны России с вопросом об эвакуации граждан из Северодонецка в Луганской РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:58
2022-06-24T12:58
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
северодонецк
лнр
политика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны России с вопросом об эвакуации граждан из Северодонецка в Луганской Народной Республике."Что касается логистики, связанной с продолжением специальной военной операции, спрашивайте в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обеспечена возможность мирному населению эвакуироваться из Северодонецка.Он отметил, что в Кремле не могут никак прокомментировать этот вопрос.В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец. Бойцы военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР ежедневно вывозят десятки местных жителей из-под украинских обстрелов, передавал корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20220624/sdacha-1797795612.html
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дмитрий песков, северодонецк, лнр, политика
12:58 24.06.2022
 
Песков переадресовал в МО вопрос об эвакуации граждан из Северодонецка

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об эвакуации граждан из Северодонецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны России с вопросом об эвакуации граждан из Северодонецка в Луганской Народной Республике.
"Что касается логистики, связанной с продолжением специальной военной операции, спрашивайте в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обеспечена возможность мирному населению эвакуироваться из Северодонецка.
Он отметил, что в Кремле не могут никак прокомментировать этот вопрос.
В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец. Бойцы военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР ежедневно вывозят десятки местных жителей из-под украинских обстрелов, передавал корреспондент РИА Новости.
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
12:09Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковСеверодонецкЛНРПолитика
 
 
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