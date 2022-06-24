https://ria.ru/20220624/es-1797991883.html

Захарова: агрессивная экспансия ЕС может привести к новым кризисам в Европе

Захарова: агрессивная экспансия ЕС может привести к новым кризисам в Европе - РИА Новости, 24.06.2022

Захарова: агрессивная экспансия ЕС может привести к новым кризисам в Европе

Агрессивный подход Евросоюза в части "безудержной экспансии", в том числе выразившийся в предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в ЕС, несет... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:03

2022-06-24T20:03

2022-06-24T20:03

европа

евросоюз

мария захарова

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Агрессивный подход Евросоюза в части "безудержной экспансии", в том числе выразившийся в предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в ЕС, несет в себе потенциал появления новых, более глубоких линий раскола и кризисов в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подобный агрессивный подход Евросоюза заведомо несет в себе потенциал появления новых, более глубоких линий раскола и кризисов в Европе в целом. Ничего общего с реальными потребностями жителей Украины и стран ЕС такая политика Брюсселя не имеет", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой, которая прокомментировала решения саммита Евросоюза 23-24 июня.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797947987.html

европа

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европа, евросоюз, мария захарова, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)