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Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц - РИА Новости, 24.06.2022
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Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц
Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц - РИА Новости, 24.06.2022
Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц
В Европе тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:38
2022-06-24T11:38
экономика
россия
евросоюз
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. В Европе тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы все очень тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом ископаемых ресурсов из России. Поэтому мы рано ввели санкции в отношении угля и нефти, предприняли другие действия для развития нашей инфраструктуры таким образом, чтобы быть в состоянии получать газ из других стран", - сказал Шольц прессе на полях саммита ЕС в Брюсселе.Он добавил, что в настоящее время эти усилия по поиску альтернатив российскому газу "должны быть расширены".
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экономика, россия, евросоюз, германия, олаф шольц
11:38 24.06.2022
 
Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц

Шольц заявил о готовности Европы к вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России

© AP Photo / Britta Pedersen/Pool Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. В Европе тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы все очень тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом ископаемых ресурсов из России. Поэтому мы рано ввели санкции в отношении угля и нефти, предприняли другие действия для развития нашей инфраструктуры таким образом, чтобы быть в состоянии получать газ из других стран", - сказал Шольц прессе на полях саммита ЕС в Брюсселе.
Он добавил, что в настоящее время эти усилия по поиску альтернатив российскому газу "должны быть расширены".
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:16
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзГерманияОлаф Шольц
 
 
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