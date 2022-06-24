https://ria.ru/20220624/energonositeli-1797782085.html
Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц
Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц - РИА Новости, 24.06.2022
Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц
В Европе тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:38
2022-06-24T11:38
2022-06-24T11:38
экономика
россия
евросоюз
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. В Европе тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы все очень тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом ископаемых ресурсов из России. Поэтому мы рано ввели санкции в отношении угля и нефти, предприняли другие действия для развития нашей инфраструктуры таким образом, чтобы быть в состоянии получать газ из других стран", - сказал Шольц прессе на полях саммита ЕС в Брюсселе.Он добавил, что в настоящее время эти усилия по поиску альтернатив российскому газу "должны быть расширены".
https://ria.ru/20220624/gaz-1797774236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, германия, олаф шольц
Европа готова к трудностям с импортом газа и нефти из России, заявил Шольц
Шольц заявил о готовности Европы к вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России