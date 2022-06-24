https://ria.ru/20220624/dtp-1797736430.html

Названа предварительная причина аварии с двумя погибшими в Москве

Названа предварительная причина аварии с двумя погибшими в Москве - РИА Новости, 24.06.2022

Названа предварительная причина аварии с двумя погибшими в Москве

Авария с двумя погибшими в центре Москвы, по предварительным данным, произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения, сообщил начальник пресс-службы РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:01

2022-06-24T09:01

2022-06-24T10:43

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Авария с двумя погибшими в центре Москвы, по предварительным данным, произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин."Водитель иномарки следовал по Зубовскому бульвару и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора", — рассказал представитель полиции.Как сообщал корреспондент РИА Новости, минувшей ночью легковой автомобиль Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре и сгорел. По данным столичного дептранса, он столкнулся с другой машиной.В прокуратуре Москвы уточнили, что в ДТП два человека погибли и шестеро пострадали. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, всем им от 19 до 22 лет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, общая площадь пожара после ДТП составила пять квадратных метров. В 3:49 огонь потушили.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто