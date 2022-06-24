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Названа предварительная причина аварии с двумя погибшими в Москве - РИА Новости, 24.06.2022
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Названа предварительная причина аварии с двумя погибшими в Москве
Названа предварительная причина аварии с двумя погибшими в Москве - РИА Новости, 24.06.2022
Названа предварительная причина аварии с двумя погибшими в Москве
Авария с двумя погибшими в центре Москвы, по предварительным данным, произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения, сообщил начальник пресс-службы РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:01
2022-06-24T10:43
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Авария с двумя погибшими в центре Москвы, по предварительным данным, произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин."Водитель иномарки следовал по Зубовскому бульвару и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора", — рассказал представитель полиции.Как сообщал корреспондент РИА Новости, минувшей ночью легковой автомобиль Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре и сгорел. По данным столичного дептранса, он столкнулся с другой машиной.В прокуратуре Москвы уточнили, что в ДТП два человека погибли и шестеро пострадали. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, всем им от 19 до 22 лет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, общая площадь пожара после ДТП составила пять квадратных метров. В 3:49 огонь потушили.
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происшествия, москва, авто
09:01 24.06.2022 (обновлено: 10:43 24.06.2022)
 
Названа предварительная причина аварии с двумя погибшими в Москве

Предварительной причиной аварии с двумя погибшими в Москве стало грубое нарушение ПДД

© РИА НовостиНа месте ДТП на Зубовском бульваре в Москве
На месте ДТП на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости
На месте ДТП на Зубовском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Авария с двумя погибшими в центре Москвы, по предварительным данным, произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Водитель иномарки следовал по Зубовскому бульвару и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора", — рассказал представитель полиции.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, минувшей ночью легковой автомобиль Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре и сгорел. По данным столичного дептранса, он столкнулся с другой машиной.
В прокуратуре Москвы уточнили, что в ДТП два человека погибли и шестеро пострадали. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, всем им от 19 до 22 лет.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, общая площадь пожара после ДТП составила пять квадратных метров. В 3:49 огонь потушили.
 
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