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Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/donetsk-1798011288.html
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:48
2022-06-24T21:48
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.35 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): произведено восемь выстрелов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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донецк (днр)
украина
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
21:48 24.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из танка

В ДНР сообщили, что украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Донецку

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.35 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): произведено восемь выстрелов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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