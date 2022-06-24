https://ria.ru/20220624/donetsk-1798011288.html

Украинские войска обстреляли Донецк из танка

Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из танка

Украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:48

2022-06-24T21:48

2022-06-24T21:48

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.35 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): произведено восемь выстрелов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220616/artilleriya-1795929589.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины