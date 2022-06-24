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Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:48
2022-06-24T21:48
2022-06-24T21:48
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.35 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): произведено восемь выстрелов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220616/artilleriya-1795929589.html
донецк (днр)
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
В ДНР сообщили, что украинские войска произвели восемь выстрелов из танка по Донецку