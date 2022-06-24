https://ria.ru/20220624/donetsk-1797891637.html

В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск погибла женщина

В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 24.06.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск погибла женщина

Еще одна мирная жительница Донецка погибла из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:01

2022-06-24T16:01

2022-06-24T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Еще одна мирная жительница Донецка погибла из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Петровском районе Донецка погибла женщина. В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Марка Озерного погибла мирная жительница", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220624/obstrel-1797769896.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район