https://ria.ru/20220624/donetsk-1797891637.html
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск погибла женщина
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 24.06.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск погибла женщина
Еще одна мирная жительница Донецка погибла из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:01
2022-06-24T16:01
2022-06-24T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Еще одна мирная жительница Донецка погибла из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Петровском районе Донецка погибла женщина. В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Марка Озерного погибла мирная жительница", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220624/obstrel-1797769896.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск погибла женщина
ДНР: в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск погибла еще одна женщина