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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/donetsk-1797867833.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:06
2022-06-24T15:06
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (время совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html
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донецкая народная республика
украина
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
15:06 24.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов Донецка
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (время совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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