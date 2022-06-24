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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:06
2022-06-24T15:06
2022-06-24T15:06
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (время совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка