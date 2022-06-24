https://ria.ru/20220624/donetsk-1797867833.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:06

2022-06-24T15:06

2022-06-24T15:06

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (время совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс