https://ria.ru/20220624/donbass-1797897866.html

Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 мин

Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 мин - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 мин

Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку, выпустив по населенному пункту еще 13 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:16

2022-06-24T16:16

2022-06-24T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку, выпустив по населенному пункту еще 13 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220624/obstrel-1797888886.html

https://ria.ru/20220624/obstrel-1797881125.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол