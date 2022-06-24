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Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 мин - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/donbass-1797897866.html
Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 мин
Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 мин - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 мин
Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку, выпустив по населенному пункту еще 13 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:16
2022-06-24T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку, выпустив по населенному пункту еще 13 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220624/obstrel-1797888886.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
16:16 24.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 мин

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке еще 13 мин калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку, выпустив по населенному пункту еще 13 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Последствия обстрела в Макеевке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
15:54Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Житель села Александровка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
15:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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