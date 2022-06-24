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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 24.06.2022
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:38
2022-06-24T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 13.10 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, донецкая народная республика
13:38 24.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР снарядами калибром 152 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 13.10 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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