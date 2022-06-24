https://ria.ru/20220624/donbass-1797832865.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:38
2022-06-24T13:38
2022-06-24T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 13.10 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР снарядами калибром 152 мм