https://ria.ru/20220624/donbass-1797831477.html

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов

Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:35

2022-06-24T13:35

2022-06-24T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220624/obstrel-1797762691.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика