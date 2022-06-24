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Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов
Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:35
2022-06-24T13:35
2022-06-24T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибра 152 миллиметра