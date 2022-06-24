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Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/donbass-1797819762.html
Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР
Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:14
2022-06-24T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЯТИГОРСК, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в Луганской Народной Республике."Населенный пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское", — написал он в Telegram-канале.По его словам, зачистка проводится поэтапно, кольцо сил Росгвардии, Минобороны, МВД России и Народной милиции ЛНР понемногу сужается."Нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют", — добавил Кадыров.Он отметил, что процесс освобождения от украинских оккупантов ускорился."Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий и она дает ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее. Среди нациков заметна паника, о чем я чуть выше вам уже рассказывал", — добавил глава Чечни.Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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россия
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Замид Чалаев: "Поставленная задача зачистки Золотого полностью завершена"
Населенный пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой БРАТ, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское. Зачистка идет поэтапно, кольцо сил Росгвардии, Минобороны, МВД России и народной милиции ЛНР понемногу сужается, нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют. Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий, и она даёт ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее. Среди нациков заметна паника, о чем я чуть выше вам уже рассказывал.
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
13:14 24.06.2022 (обновлено: 14:29 24.06.2022)
 
Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВзорванный мост на трассе Лисичанск — Золотое на окраине села Горское в ЛНР
Взорванный мост на трассе Лисичанск — Золотое на окраине села Горское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Взорванный мост на трассе Лисичанск — Золотое на окраине села Горское в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в Луганской Народной Республике.
"Населенный пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, зачистка проводится поэтапно, кольцо сил Росгвардии, Минобороны, МВД России и Народной милиции ЛНР понемногу сужается.
"Нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют", — добавил Кадыров.
Он отметил, что процесс освобождения от украинских оккупантов ускорился.
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"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса
"Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий и она дает ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее. Среди нациков заметна паника, о чем я чуть выше вам уже рассказывал", — добавил глава Чечни.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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