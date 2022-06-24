https://ria.ru/20220624/donbass-1797819762.html

Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР

Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022

Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:14

2022-06-24T13:14

2022-06-24T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЯТИГОРСК, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении города Золотое в Луганской Народной Республике."Населенный пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское", — написал он в Telegram-канале.По его словам, зачистка проводится поэтапно, кольцо сил Росгвардии, Минобороны, МВД России и Народной милиции ЛНР понемногу сужается."Нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют", — добавил Кадыров.Он отметил, что процесс освобождения от украинских оккупантов ускорился."Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий и она дает ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее. Среди нациков заметна паника, о чем я чуть выше вам уже рассказывал", — добавил глава Чечни.Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

россия

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

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Замид Чалаев: "Поставленная задача зачистки Золотого полностью завершена" Населенный пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой БРАТ, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское. Зачистка идет поэтапно, кольцо сил Росгвардии, Минобороны, МВД России и народной милиции ЛНР понемногу сужается, нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют. Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий, и она даёт ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее. Среди нациков заметна паника, о чем я чуть выше вам уже рассказывал. 2022-06-24T13:14 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)