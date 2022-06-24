https://ria.ru/20220624/donbass-1797755596.html
При обстреле со стороны ВСУ села Тепличное в ЛНР ранена женщина
При обстреле со стороны ВСУ села Тепличное в ЛНР ранена женщина - РИА Новости, 24.06.2022
При обстреле со стороны ВСУ села Тепличное в ЛНР ранена женщина
Одна женщина ранена в результате обстрела поселка Тепличное в ЛНР украинской ракетой "Точка-У", разрушено 16 домостроений, сообщили журналистам в штабе обороны... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:23
2022-06-24T10:23
2022-06-24T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
луганск
стаханов
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ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Одна женщина ранена в результате обстрела поселка Тепличное в ЛНР украинской ракетой "Точка-У", разрушено 16 домостроений, сообщили журналистам в штабе обороны республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка Тепличное города Луганска ранена женщина 1985 года рождения. Разрушено 16 домостроений. Без электроснабжения остались 5500 абонентов", - говорится в сообщении.Кроме того, при обстреле такими же ракетами населенных пунктов Стаханов и Брянка повреждены домостроения и хозяйственные постройки. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220624/obstrel-1797741675.html
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, луганск, стаханов
10:23 24.06.2022 (обновлено: 10:33 24.06.2022)
При обстреле со стороны ВСУ села Тепличное в ЛНР ранена женщина
При обстреле со стороны ВСУ села Тепличное в ЛНР ранена женщина, разрушено 16 домов