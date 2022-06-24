https://ria.ru/20220624/donbass-1797755596.html

При обстреле со стороны ВСУ села Тепличное в ЛНР ранена женщина

При обстреле со стороны ВСУ села Тепличное в ЛНР ранена женщина - РИА Новости, 24.06.2022

При обстреле со стороны ВСУ села Тепличное в ЛНР ранена женщина

Одна женщина ранена в результате обстрела поселка Тепличное в ЛНР украинской ракетой "Точка-У", разрушено 16 домостроений, сообщили журналистам в штабе обороны... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:23

2022-06-24T10:23

2022-06-24T10:33

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луганск

стаханов

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ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Одна женщина ранена в результате обстрела поселка Тепличное в ЛНР украинской ракетой "Точка-У", разрушено 16 домостроений, сообщили журналистам в штабе обороны республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка Тепличное города Луганска ранена женщина 1985 года рождения. Разрушено 16 домостроений. Без электроснабжения остались 5500 абонентов", - говорится в сообщении.Кроме того, при обстреле такими же ракетами населенных пунктов Стаханов и Брянка повреждены домостроения и хозяйственные постройки. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220624/obstrel-1797741675.html

луганская народная республика

украина

луганск

стаханов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, луганск, стаханов