09:06 24.06.2022 (обновлено: 09:16 24.06.2022)
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
В ДНР заявили. что ВСУ за сутки 34 раза обстреляли республику, выпустив 255 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 255 боеприпасов, погибли два мирных жителя, семь человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 255 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц: мужчины 1948 г.р. и женщины 1945 г.р. в Куйбышевском районе Донецка и Горловке", - сообщается в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, ранения различной степени тяжести "получили семь гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, в том числе девочка-подросток 2006 г.р. с ранее освобожденных территорий" - из Мариуполя.
Также отмечается, что скончалась шестилетняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня.