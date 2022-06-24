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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/donbass-1797737100.html
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 255 боеприпасов, погибли два мирных жителя, семь человек ранены, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:06
2022-06-24T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 255 боеприпасов, погибли два мирных жителя, семь человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 255 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц: мужчины 1948 г.р. и женщины 1945 г.р. в Куйбышевском районе Донецка и Горловке", - сообщается в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, ранения различной степени тяжести "получили семь гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, в том числе девочка-подросток 2006 г.р. с ранее освобожденных территорий" - из Мариуполя.Также отмечается, что скончалась шестилетняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня.
https://ria.ru/20220623/sapery-1797703804.html
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куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина
09:06 24.06.2022 (обновлено: 09:16 24.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

В ДНР заявили. что ВСУ за сутки 34 раза обстреляли республику, выпустив 255 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 255 боеприпасов, погибли два мирных жителя, семь человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 255 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц: мужчины 1948 г.р. и женщины 1945 г.р. в Куйбышевском районе Донецка и Горловке", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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По данным ведомства, ранения различной степени тяжести "получили семь гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, в том числе девочка-подросток 2006 г.р. с ранее освобожденных территорий" - из Мариуполя.
Также отмечается, что скончалась шестилетняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецк (ДНР)Украина
 
 
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