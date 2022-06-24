https://ria.ru/20220624/donbass-1797737100.html

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 255 боеприпасов, погибли два мирных жителя, семь человек ранены, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:06

2022-06-24T09:06

2022-06-24T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 255 боеприпасов, погибли два мирных жителя, семь человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 255 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц: мужчины 1948 г.р. и женщины 1945 г.р. в Куйбышевском районе Донецка и Горловке", - сообщается в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, ранения различной степени тяжести "получили семь гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, в том числе девочка-подросток 2006 г.р. с ранее освобожденных территорий" - из Мариуполя.Также отмечается, что скончалась шестилетняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня.

https://ria.ru/20220623/sapery-1797703804.html

https://ria.ru/20220624/dnr-1797728020.html

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина