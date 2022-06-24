https://ria.ru/20220624/donbass-1797729903.html

Силы ЛНР закрепились на южной окраине Лисичанска

Силы ЛНР закрепились на южной окраине Лисичанска - РИА Новости, 24.06.2022

Силы ЛНР закрепились на южной окраине Лисичанска

Военные подразделения Луганской Народной Республики вышли на южную окраину Лисичанска, сообщил РИА Новости источник, близкий к командованию Народной милиции... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T07:50

2022-06-24T07:50

2022-06-24T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Военные подразделения Луганской Народной Республики вышли на южную окраину Лисичанска, сообщил РИА Новости источник, близкий к командованию Народной милиции ЛНР."Наши передовые отряды вышли в так называемый район РТИ — завода резинотехнических изделий, где находятся промзона и соседние дома, построенные для его работников. Здесь удалось закрепиться, в частности, занять опорный пункт и блокпост, расположенные на месте бывшего поста ГАИ", — сказал собеседник агентства.Там продолжаются стрелковые бои. Украинские силовики обстреливают наступающих бойцов из минометов.Также, по данным источника, силы ЛНР и их союзники выходят к западным окраинам города."Часть украинских военных пытаются покинуть город по проселочным дорогам и полям", — добавил источник.Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что в течение недели Лисичанск и Северодонецк "будут полностью заблокированы". Ранее было известно, что в Лисичанске находились около семи тысяч украинских бойцов.

https://ria.ru/20220624/flagi-1797718553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика