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Силы ЛНР закрепились на южной окраине Лисичанска
Силы ЛНР закрепились на южной окраине Лисичанска - РИА Новости, 24.06.2022
Силы ЛНР закрепились на южной окраине Лисичанска
Военные подразделения Луганской Народной Республики вышли на южную окраину Лисичанска, сообщил РИА Новости источник, близкий к командованию Народной милиции... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:50
2022-06-24T07:50
2022-06-24T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Военные подразделения Луганской Народной Республики вышли на южную окраину Лисичанска, сообщил РИА Новости источник, близкий к командованию Народной милиции ЛНР."Наши передовые отряды вышли в так называемый район РТИ — завода резинотехнических изделий, где находятся промзона и соседние дома, построенные для его работников. Здесь удалось закрепиться, в частности, занять опорный пункт и блокпост, расположенные на месте бывшего поста ГАИ", — сказал собеседник агентства.Там продолжаются стрелковые бои. Украинские силовики обстреливают наступающих бойцов из минометов.Также, по данным источника, силы ЛНР и их союзники выходят к западным окраинам города."Часть украинских военных пытаются покинуть город по проселочным дорогам и полям", — добавил источник.Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что в течение недели Лисичанск и Северодонецк "будут полностью заблокированы". Ранее было известно, что в Лисичанске находились около семи тысяч украинских бойцов.
https://ria.ru/20220624/flagi-1797718553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
07:50 24.06.2022 (обновлено: 09:35 24.06.2022)
Силы ЛНР закрепились на южной окраине Лисичанска
Силы ЛНР вышли на южную окраину Лисичанска и закрепились на ней