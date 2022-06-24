https://ria.ru/20220624/domogatelstva-1797863071.html
Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке
Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке - РИА Новости, 24.06.2022
Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке
Омский педагог обвиняется в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:51
2022-06-24T14:51
2022-06-24T15:01
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Омский педагог обвиняется в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Тридцатилетний педагог обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста."Установлено, что в июне 2022 года фигурант уголовного дела, являясь педагогом дополнительного образования, в силу малолетнего возраста 10-летней потерпевшей, посещающей в каникулярное время бюджетное учреждение дополнительного образования, трижды совершил в отношении нее действия сексуального характера в виде домогательств", - пояснили в ведомстве.Отмечается, что мужчина арестован на 2 месяца.
https://ria.ru/20220525/domogatelstva-1790689145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
14:51 24.06.2022 (обновлено: 15:01 24.06.2022)
Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке
Омского педагога арестовали по обвинению в домогательствах к десятилетней ученице
ОМСК, 24 июн - РИА Новости.
Омский педагог обвиняется в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице, сообщили
журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Тридцатилетний педагог обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
"Установлено, что в июне 2022 года фигурант уголовного дела, являясь педагогом дополнительного образования, в силу малолетнего возраста 10-летней потерпевшей, посещающей в каникулярное время бюджетное учреждение дополнительного образования, трижды совершил в отношении нее действия сексуального характера в виде домогательств", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина арестован на 2 месяца.