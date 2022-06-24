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Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке - РИА Новости, 24.06.2022
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Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке
Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке - РИА Новости, 24.06.2022
Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке
Омский педагог обвиняется в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:51
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происшествия
россия
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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Омский педагог обвиняется в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Тридцатилетний педагог обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста."Установлено, что в июне 2022 года фигурант уголовного дела, являясь педагогом дополнительного образования, в силу малолетнего возраста 10-летней потерпевшей, посещающей в каникулярное время бюджетное учреждение дополнительного образования, трижды совершил в отношении нее действия сексуального характера в виде домогательств", - пояснили в ведомстве.Отмечается, что мужчина арестован на 2 месяца.
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происшествия, россия
14:51 24.06.2022 (обновлено: 15:01 24.06.2022)
 
Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке

Омского педагога арестовали по обвинению в домогательствах к десятилетней ученице

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Омский педагог обвиняется в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Тридцатилетний педагог обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
"Установлено, что в июне 2022 года фигурант уголовного дела, являясь педагогом дополнительного образования, в силу малолетнего возраста 10-летней потерпевшей, посещающей в каникулярное время бюджетное учреждение дополнительного образования, трижды совершил в отношении нее действия сексуального характера в виде домогательств", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина арестован на 2 месяца.
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