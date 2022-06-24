https://ria.ru/20220624/domogatelstva-1797863071.html

Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке

Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке - РИА Новости, 24.06.2022

Омского педагога обвинили в домогательствах к девочке

Омский педагог обвиняется в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:51

2022-06-24T14:51

2022-06-24T15:01

происшествия

россия

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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Омский педагог обвиняется в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Тридцатилетний педагог обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста."Установлено, что в июне 2022 года фигурант уголовного дела, являясь педагогом дополнительного образования, в силу малолетнего возраста 10-летней потерпевшей, посещающей в каникулярное время бюджетное учреждение дополнительного образования, трижды совершил в отношении нее действия сексуального характера в виде домогательств", - пояснили в ведомстве.Отмечается, что мужчина арестован на 2 месяца.

https://ria.ru/20220525/domogatelstva-1790689145.html

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происшествия, россия