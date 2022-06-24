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Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов в районе Золотого

Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов в районе Золотого - РИА Новости, 24.06.2022

Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов в районе Золотого

Группу украинских диверсантов ликвидировали на подступах к Золотому в Луганской народной республике, рассказал командир шестого отдельного мотострелкового... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:40

2022-06-24T18:40

2022-06-24T18:40

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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Группу украинских диверсантов ликвидировали на подступах к Золотому в Луганской народной республике, рассказал командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР, герой ЛНР Владимир Полуполтинных.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."На подходе к Золотому группа "специалистов" вышла на нас. В плен, конечно, никто не попал. Такие не берутся, вернее, не сдаются", - рассказал Полуполтинных.В распоряжение РИА Новости попали кадры, снятые украинскими диверсантами во время их работы под Золотым в Донбассе.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр