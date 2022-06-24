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Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов в районе Золотого - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/diversanty-1797968611.html
Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов в районе Золотого
Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов в районе Золотого - РИА Новости, 24.06.2022
Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов в районе Золотого
Группу украинских диверсантов ликвидировали на подступах к Золотому в Луганской народной республике, рассказал командир шестого отдельного мотострелкового... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:40
2022-06-24T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Группу украинских диверсантов ликвидировали на подступах к Золотому в Луганской народной республике, рассказал командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР, герой ЛНР Владимир Полуполтинных.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."На подходе к Золотому группа "специалистов" вышла на нас. В плен, конечно, никто не попал. Такие не берутся, вернее, не сдаются", - рассказал Полуполтинных.В распоряжение РИА Новости попали кадры, снятые украинскими диверсантами во время их работы под Золотым в Донбассе.
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:40 24.06.2022
 
Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов в районе Золотого

Силы ЛНР ликвидировали группу украинских диверсантов на подступах к Золотому

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Группу украинских диверсантов ликвидировали на подступах к Золотому в Луганской народной республике, рассказал командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР, герой ЛНР Владимир Полуполтинных.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.
"На подходе к Золотому группа "специалистов" вышла на нас. В плен, конечно, никто не попал. Такие не берутся, вернее, не сдаются", - рассказал Полуполтинных.
В распоряжение РИА Новости попали кадры, снятые украинскими диверсантами во время их работы под Золотым в Донбассе.
Зачистка Горского от украинских войск
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
1 из 10

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

Взорванный мост на трассе Лисичанск - Золотое на окраине города Горское в ЛНР
2 из 10

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
3 из 10

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

Территория дома в городе Горское, который был разрушен недавно прилетевшим снарядом
4 из 10

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

Бойцы Народной милиции ЛНР на дороге поселка Ивановка (окраина города Горское)
5 из 10

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

Остановка со следами обстрела на въезде в Горское
6 из 10

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

Боец Народной милиции ЛНР общается с жителем поселка Ивановка (окраина города Горское) во время проведения зачистки Горского
7 из 10

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

Взорванная дорога на окраине города Горское
8 из 10

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
9 из 10

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина города Горское)
10 из 10

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 10

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 10

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 10

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 10

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 10

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 10

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 10

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 10

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 10

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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