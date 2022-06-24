https://ria.ru/20220624/diversanty-1797861966.html

Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область

Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область - РИА Новости, 24.06.2022

Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область

Диверсионные группы могут проникать в Херсонскую область водным путем – по Днепру и через акватории Черного и Азовского морей, сказал руководитель... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:46

2022-06-24T14:46

2022-06-24T14:51

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

днепр (город)

азовское море

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Диверсионные группы могут проникать в Херсонскую область водным путем – по Днепру и через акватории Черного и Азовского морей, сказал руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей."Все больше диверсантам, которые могли проникнуть и будут пытаться проникать, ставятся заслоны. Это блокпосты на дорогах, въездах в область на направлениях, где они могут проникать. Но у нас есть еще очень большая часть Херсонской области водная – это и Днепр, и Черное, и Азовское моря. Из тех направлений тоже возможны проникновения", – отметил Сальдо в эфире "Россия 24".Борьбу с ДРГ в Херсонской области ведет Росгвардия, военные и полиция региона, добавил он.

https://ria.ru/20220624/kherson-1797859525.html

херсонская область

днепр (город)

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир сальдо, херсонская область , днепр (город), азовское море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)