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Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/diversanty-1797861966.html
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область - РИА Новости, 24.06.2022
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область
Диверсионные группы могут проникать в Херсонскую область водным путем – по Днепру и через акватории Черного и Азовского морей, сказал руководитель... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:46
2022-06-24T14:51
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
днепр (город)
азовское море
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Диверсионные группы могут проникать в Херсонскую область водным путем – по Днепру и через акватории Черного и Азовского морей, сказал руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей."Все больше диверсантам, которые могли проникнуть и будут пытаться проникать, ставятся заслоны. Это блокпосты на дорогах, въездах в область на направлениях, где они могут проникать. Но у нас есть еще очень большая часть Херсонской области водная – это и Днепр, и Черное, и Азовское моря. Из тех направлений тоже возможны проникновения", – отметил Сальдо в эфире "Россия 24".Борьбу с ДРГ в Херсонской области ведет Росгвардия, военные и полиция региона, добавил он.
https://ria.ru/20220624/kherson-1797859525.html
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , днепр (город), азовское море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:46 24.06.2022 (обновлено: 14:51 24.06.2022)
 
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область

Глава Херсонской администрации Сальдо: диверсанты могут проникать в регион водным путем

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМесто теракта в Херсоне
Место теракта в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место теракта в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Диверсионные группы могут проникать в Херсонскую область водным путем – по Днепру и через акватории Черного и Азовского морей, сказал руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей.
"Все больше диверсантам, которые могли проникнуть и будут пытаться проникать, ставятся заслоны. Это блокпосты на дорогах, въездах в область на направлениях, где они могут проникать. Но у нас есть еще очень большая часть Херсонской области водная – это и Днепр, и Черное, и Азовское моря. Из тех направлений тоже возможны проникновения", – отметил Сальдо в эфире "Россия 24".
Борьбу с ДРГ в Херсонской области ведет Росгвардия, военные и полиция региона, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьДнепр (город)Азовское мореФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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