https://ria.ru/20220624/diversanty-1797861966.html
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область - РИА Новости, 24.06.2022
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область
Диверсионные группы могут проникать в Херсонскую область водным путем – по Днепру и через акватории Черного и Азовского морей, сказал руководитель... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:46
2022-06-24T14:46
2022-06-24T14:51
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
днепр (город)
азовское море
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797838861_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7c0347a58f6e195cfdb0e46ce2ab2c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Диверсионные группы могут проникать в Херсонскую область водным путем – по Днепру и через акватории Черного и Азовского морей, сказал руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей."Все больше диверсантам, которые могли проникнуть и будут пытаться проникать, ставятся заслоны. Это блокпосты на дорогах, въездах в область на направлениях, где они могут проникать. Но у нас есть еще очень большая часть Херсонской области водная – это и Днепр, и Черное, и Азовское моря. Из тех направлений тоже возможны проникновения", – отметил Сальдо в эфире "Россия 24".Борьбу с ДРГ в Херсонской области ведет Росгвардия, военные и полиция региона, добавил он.
https://ria.ru/20220624/kherson-1797859525.html
херсонская область
днепр (город)
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797838861_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_1e76d60c79135075907877011eecdc87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область , днепр (город), азовское море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:46 24.06.2022 (обновлено: 14:51 24.06.2022)
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область
Глава Херсонской администрации Сальдо: диверсанты могут проникать в регион водным путем