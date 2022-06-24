В Италии прошел митинг против дискриминации россиян
В Италии прошел митинг против дискриминации россиян и поставок оружия Киеву
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве. Архивное фото
РИМ, 24 июн – РИА Новости. Митинг против дискриминации россиян, русофобии и отправки итальянского вооружения на Украину прошел в четверг вечером в Милане, рассказал РИА Новости один его организаторов, основатель политической организации "Единая Италия" Амедео Авондет.
По его словам, в манифестации, которая состоялась неподалеку от знаменитого театра "Ла Скала", приняли участие несколько десятков человек, которые принесли на площадь российские триколоры и символику ряда небольших политических сил, поддержавших акцию. Среди участников манифестации оказались множество российских соотечественников.
"Премьер Драги, который основал "правительство лучших", смог достичь лучшего: в Италии зафиксирована абсолютная бедность. Помимо этого, он смог довести инфляцию, которая стала следствием антироссийских санкций, до уровня в 8,5% в годовом выражении", - заявил молодой активист и туринский студент в выступлении.
По его словам, поддержку "Единой Италии" оказывает российская партия "Единая России": обращения ее представителей он зачитал собравшимся. В этих текстах единороссы отмечают, что в лице пришедших на манифестацию "Россия нашла множество в сторонников, которые не разделяют агрессивную политику НАТО и бесчисленные санкции". В российской партии также отметили, что итальянцы почувствовали повышение цен на продукты и тарифов на коммунальные услуги, что стало "последствием курса следования за Америкой и ее сателлитами".
Свои манифестации в поддержку России и против политики Италии в украинском кризисе, которые собирают до нескольких сотен человек, Авондет называет "митингами достоинства". Ранее они прошли в Турине и Риме. Одной из принятых на них инициатив стал сбор подписей за призыв к ЕСПЧ расследовать преступления украинских властей в Донбассе с запуском соответствующего сайта.