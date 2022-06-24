https://ria.ru/20220624/diskriminatsiya-1797777087.html

В Италии прошел митинг против дискриминации россиян

В Италии прошел митинг против дискриминации россиян - РИА Новости, 24.06.2022

В Италии прошел митинг против дискриминации россиян

Митинг против дискриминации россиян, русофобии и отправки итальянского вооружения на Украину прошел в четверг вечером в Милане, рассказал РИА Новости один его... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:23

2022-06-24T11:23

2022-06-24T11:23

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италия

америка

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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Митинг против дискриминации россиян, русофобии и отправки итальянского вооружения на Украину прошел в четверг вечером в Милане, рассказал РИА Новости один его организаторов, основатель политической организации "Единая Италия" Амедео Авондет.По его словам, в манифестации, которая состоялась неподалеку от знаменитого театра "Ла Скала", приняли участие несколько десятков человек, которые принесли на площадь российские триколоры и символику ряда небольших политических сил, поддержавших акцию. Среди участников манифестации оказались множество российских соотечественников."Премьер Драги, который основал "правительство лучших", смог достичь лучшего: в Италии зафиксирована абсолютная бедность. Помимо этого, он смог довести инфляцию, которая стала следствием антироссийских санкций, до уровня в 8,5% в годовом выражении", - заявил молодой активист и туринский студент в выступлении.По его словам, поддержку "Единой Италии" оказывает российская партия "Единая России": обращения ее представителей он зачитал собравшимся. В этих текстах единороссы отмечают, что в лице пришедших на манифестацию "Россия нашла множество в сторонников, которые не разделяют агрессивную политику НАТО и бесчисленные санкции". В российской партии также отметили, что итальянцы почувствовали повышение цен на продукты и тарифов на коммунальные услуги, что стало "последствием курса следования за Америкой и ее сателлитами".Свои манифестации в поддержку России и против политики Италии в украинском кризисе, которые собирают до нескольких сотен человек, Авондет называет "митингами достоинства". Ранее они прошли в Турине и Риме. Одной из принятых на них инициатив стал сбор подписей за призыв к ЕСПЧ расследовать преступления украинских властей в Донбассе с запуском соответствующего сайта.

https://ria.ru/20220607/diskriminatsiya-1793845078.html

https://ria.ru/20220418/zaschita-1784110560.html

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в мире, италия, америка, россия, единая россия, ла скала, нато, ситуация в днр и лнр