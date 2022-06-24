https://ria.ru/20220624/diplomatiya-1797770647.html
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения - РИА Новости, 24.06.2022
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения
Заверения США в будто бы настрое на сохранение дипотношений с Россией перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны, заявила в пятницу... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:04
2022-06-24T11:04
2022-06-24T11:20
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заверения США в будто бы настрое на сохранение дипотношений с Россией перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой – нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20220623/demokratizatsiya-1797710825.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат)
11:04 24.06.2022 (обновлено: 11:20 24.06.2022)
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения
В МИД прокомментировали американские заявления о настрое сохранить отношения с Россией