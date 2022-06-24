Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/diplomatiya-1797770647.html
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения - РИА Новости, 24.06.2022
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения
Заверения США в будто бы настрое на сохранение дипотношений с Россией перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны, заявила в пятницу... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:04
2022-06-24T11:20
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787034914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5f20f875f07c7d43fb914b40068fe24.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заверения США в будто бы настрое на сохранение дипотношений с Россией перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой – нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20220623/demokratizatsiya-1797710825.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787034914_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_253768fd083f328e95d654f612bbd15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат)
11:04 24.06.2022 (обновлено: 11:20 24.06.2022)
 
В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения

В МИД прокомментировали американские заявления о настрое сохранить отношения с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заверения США в будто бы настрое на сохранение дипотношений с Россией перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой – нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 23:00
Лавров убежден, что Россия добьется демократизации международных отношений
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала