https://ria.ru/20220624/diplomatiya-1797770647.html

В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения

В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения - РИА Новости, 24.06.2022

В МИД прокомментировали заявления США о настрое сохранить дипотношения

Заверения США в будто бы настрое на сохранение дипотношений с Россией перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны, заявила в пятницу... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:04

2022-06-24T11:04

2022-06-24T11:20

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заверения США в будто бы настрое на сохранение дипотношений с Россией перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой – нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

https://ria.ru/20220623/demokratizatsiya-1797710825.html

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россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат)