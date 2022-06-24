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Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/dezertirstvo-1797780388.html
Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях
Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях
Случаи дезертирства в украинских войсках становятся массовыми, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:31
2022-06-24T13:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Случаи дезертирства в украинских войсках становятся массовыми, сообщили в пресс-службе Минобороны.Это уже не первый подобный случай. Так, 22 июня в ведомстве сообщали, что военнослужащие 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в Луганской Народной Республике, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказы и самовольно оставили позиции.В Минобороны отметили, что украинское командование для восполнения потерь вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных мобилизованных граждан.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797773559.html
украина
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
11:31 24.06.2022 (обновлено: 13:33 24.06.2022)
 
Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях

Минобороны заявило о дезертирстве более 30 военнослужащих ВСУ около Александрополя в ДНР

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Случаи дезертирства в украинских войсках становятся массовыми, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции", — говорится в релизе.

Это уже не первый подобный случай. Так, 22 июня в ведомстве сообщали, что военнослужащие 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в Луганской Народной Республике, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказы и самовольно оставили позиции.
В Минобороны отметили, что украинское командование для восполнения потерь вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных мобилизованных граждан.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Северодонецк - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:13Специальная военная операция на Украине
Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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