https://ria.ru/20220624/dezertirstvo-1797780388.html

Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях

Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях

Случаи дезертирства в украинских войсках становятся массовыми, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:31

2022-06-24T11:31

2022-06-24T13:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Случаи дезертирства в украинских войсках становятся массовыми, сообщили в пресс-службе Минобороны.Это уже не первый подобный случай. Так, 22 июня в ведомстве сообщали, что военнослужащие 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в Луганской Народной Республике, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказы и самовольно оставили позиции.В Минобороны отметили, что украинское командование для восполнения потерь вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных мобилизованных граждан.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797773559.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика