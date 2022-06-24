11:31 24.06.2022 (обновлено: 13:33 24.06.2022)
Украинские военные массово дезертируют и отказываются от участия в боях
Минобороны заявило о дезертирстве более 30 военнослужащих ВСУ около Александрополя в ДНР
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Случаи дезертирства в украинских войсках становятся массовыми, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции", — говорится в релизе.
Это уже не первый подобный случай. Так, 22 июня в ведомстве сообщали, что военнослужащие 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в Луганской Народной Республике, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказы и самовольно оставили позиции.
В Минобороны отметили, что украинское командование для восполнения потерь вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных мобилизованных граждан.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.