https://ria.ru/20220624/britaniya-1797721679.html

Британцы резко осадили "воинственного" журналиста из-за его слов о России

Британцы резко осадили "воинственного" журналиста из-за его слов о России - РИА Новости, 24.06.2022

Британцы резко осадили "воинственного" журналиста из-за его слов о России

Читатели газеты The Telegraph отреагировали на публикацию редактора по вопросам обороны и главного обозревателя издания в области международных дел Кона Кофлина РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T03:06

2022-06-24T03:06

2022-06-24T11:05

в мире

россия

великобритания

борис джонсон

сергей лавров

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph отреагировали на публикацию редактора по вопросам обороны и главного обозревателя издания в области международных дел Кона Кофлина о необходимости перевооружения британской армии для "противостояния" России.Кофлин поддержал начальника британского Генштаба, генерала Патрика Сандерса, который заявил, что армия Великобритании должна быть готова к мобилизации в Восточную Европу, чтобы "победить Россию в бою". При этом он посетовал, что Лондон слабо развивал традиционные виды вооружений, призвав вкладываться в новые корабли, самолеты и другую технику для "противостояния" Москве.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Неокон (неоконсерватор — Прим. перев.) по имени Кон. Вот же клоун!" – написал пользователь Owen Dunne."А чего это вы с сыновьями никак не запишетесь в добровольцы, а, Кон? Это не наша война. Настоящий враг — это тот, кто бряцает оружием и хочет, чтобы нас и нашу страну уничтожили", — заявила Zooey Glass."Воинственная туфта Кона — та же глупая бравада, что и во времена Первой мировой. Если Кон так убежден, что российская армия — слабаки, то почему же он не отправится на Украину и не поможет с ними разделаться? Я готов скинуться на авиабилет. В одну сторону, конечно", — предложил William Wallace."Нет, Кон, воевать с Россией напрямую мы не пойдем. Ни за какие коврижки. Если до этого дойдет, миру крышка. Хватит уже наяривать в барабаны войны", — указал Charles Wilson."Ага, военные уже сверяют свой стратегический перечень гендерных местоимений и приводят их в боевой порядок", — сыронизировал NJ Ratnieks."Да мы даже толпу безоружных мужиков в надувных лодках и ту остановить не можем", — посетовал brian rice, имея в виду беженцев, пересекающих Ла-Манш на лодках.Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном. "По-моему, в этих отношениях уже нет никакого поля для маневров. И (премьер-министр Британии. — Прим. ред.) Борис Джонсон и (глава МИД. — Прим. ред.) Элизабет Трасс публично заявляют, что должны победить Россию, поставить ее на колени", — указал министр. По его словам, власти Великобритании пытаются вновь принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220619/britaniya-1796593469.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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в мире, россия, великобритания, борис джонсон, сергей лавров