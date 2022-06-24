https://ria.ru/20220624/boliviya-1797978856.html

Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей

Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей - РИА Новости, 24.06.2022

Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей

Боливия выдала России Артема Кальте, обвиняемого в хищении у российских энергосбытчиков свыше 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:19

2022-06-24T19:19

2022-06-24T19:19

россия

боливия

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

в мире

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боливия выдала России Артема Кальте, обвиняемого в хищении у российских энергосбытчиков свыше 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, Кальте, предварительно, в составе преступного сообщества участвовал в хищении у российских энергосбытовых компаний более 25 миллионов рублей. В июле 2013 года его задержали в Москве и поместили под домашний арест, однако мужчина скрылся от правоохранителей, покинув Россию. В сентябре 2021 года Кальте задержали в Боливии.Волк добавила, что уголовное дело находится в производстве следователя следственного департамента МВД России. Предварительное расследование продолжается."В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Кальте будет доставлен в Москву", - подчеркнула Волк.

https://ria.ru/20220624/genprokuratura-1797824941.html

россия

боливия

москва

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Владимир Лаврентьев

россия, боливия, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, в мире, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)