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Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей - РИА Новости, 24.06.2022
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Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей
Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей - РИА Новости, 24.06.2022
Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей
Боливия выдала России Артема Кальте, обвиняемого в хищении у российских энергосбытчиков свыше 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:19
2022-06-24T19:19
россия
боливия
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
в мире
ирина волк
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боливия выдала России Артема Кальте, обвиняемого в хищении у российских энергосбытчиков свыше 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, Кальте, предварительно, в составе преступного сообщества участвовал в хищении у российских энергосбытовых компаний более 25 миллионов рублей. В июле 2013 года его задержали в Москве и поместили под домашний арест, однако мужчина скрылся от правоохранителей, покинув Россию. В сентябре 2021 года Кальте задержали в Боливии.Волк добавила, что уголовное дело находится в производстве следователя следственного департамента МВД России. Предварительное расследование продолжается."В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Кальте будет доставлен в Москву", - подчеркнула Волк.
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россия, боливия, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, в мире, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
19:19 24.06.2022
 
Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей

Боливия выдала России Кальте, обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей у энергосбытчиков

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боливия выдала России Артема Кальте, обвиняемого в хищении у российских энергосбытчиков свыше 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Представители правоохранительных органов Боливии передали российским коллегам Артема Кальте, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 и 159 УК РФ", - рассказала она журналистам.

По ее словам, Кальте, предварительно, в составе преступного сообщества участвовал в хищении у российских энергосбытовых компаний более 25 миллионов рублей. В июле 2013 года его задержали в Москве и поместили под домашний арест, однако мужчина скрылся от правоохранителей, покинув Россию. В сентябре 2021 года Кальте задержали в Боливии.
Волк добавила, что уголовное дело находится в производстве следователя следственного департамента МВД России. Предварительное расследование продолжается.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Кальте будет доставлен в Москву", - подчеркнула Волк.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
13:26
Некоторые страны Европы отказались выдать России преступников
 
РоссияБоливияИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваВ миреИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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