https://ria.ru/20220624/bolgariya-1798001868.html

Союз клоунов: болгары потребовали выхода из ЕС

Союз клоунов: болгары потребовали выхода из ЕС - РИА Новости, 24.06.2022

Союз клоунов: болгары потребовали выхода из ЕС

Читатели болгарского портала Dir пришли в ярость после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:43

2022-06-24T20:43

2022-06-24T21:34

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir пришли в ярость после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В статье отмечается, что присоединение Украины к ЕС может занять годы, так как страна должна соответствовать ряду экономических и политических условий, а также провести серьезные реформы.Читателей возмутило решение объединения. Некоторые выразили недовольство тем, что Киев получил желаемый статус в срочном порядке и вопреки существующим проблемам.Пользователь Абсолютен двоен стандарт напомнил, что Болгария до сих пор не может вступить в Шенгенскую зону, а гражданам республики требуются визы для поездок в США."ЕК делает вид, что не слышит (Болгарию. — Прим. ред.) <…>. Украина — ЕС? Глупая шутка… В этой стране попирают права людей, запрещают политические партии, умопомрачительная коррупция. И это ЕС? Этот союз совершает самоубийство", — добавил юзер.Пользователь с ником За мишките и хората призвал принять в ЕС и НАТО Россию, Китай, Тайвань, Южную Корею и КНДР, чтобы установить "бесконечный мир"."С точки зрения экономики Украина — токсичный актив. Она так разорена, что, если будет принята в ЕС, он потратит так много ресурсов на ее восстановление, что разорится", — написал еще один читатель.Он предположил, что это и есть цель США.Другой пользователь посчитал, что, когда Украина вступит в ЕС, союза уже не будет. Еще один спрогнозировал, что этого вовсе никогда не произойдет."Пора выходить из ЕС — это какой-то союз клоунов", — призвал Мхм.Мак заявил, что Киеву нужен Евросоюз, чтобы вытягивать из него деньги и оружие."Украинские умники хреновы. Им плевать на европейскую семью, они преследуют собственные интересы. Я не верю, что они будут соответствовать всем требованиям", — прокомментировал он."Болгарии нужно наложить вето, чтобы украинцы прекратили политику ассимиляции болгарской общины", — предложил пользователь с ником Я.В четверг главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220624/bolgariya-1797983941.html

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в мире, украина, болгария, евросоюз, еврокомиссия, нато