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Болгары потребовали от правительства покупать газ за рубли - РИА Новости, 24.06.2022
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Болгары потребовали от правительства покупать газ за рубли
Болгары потребовали от правительства покупать газ за рубли - РИА Новости, 24.06.2022
Болгары потребовали от правительства покупать газ за рубли
Предупреждение российского МИД о подорожании газа для Болгарии из-за отказа от расчетов в рублях привело в ярость читателей местной газеты "Факты". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:32
2022-06-24T20:37
в мире
россия
болгария
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Предупреждение российского МИД о подорожании газа для Болгарии из-за отказа от расчетов в рублях привело в ярость читателей местной газеты "Факты".Ранее директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что отказ от предложенной Россией новой системы оплаты газа приведет к подорожанию топлива для конечных потребителей. Кроме того, дипломат добавил, что властям балканской страны навязывают сомнительные схемы американские корпорации.Читатели издания согласились с Пилипсоном и потребовали от правительства не политизировать закупки энергоносителей и перейти на российскую схему расчетов.Бай Манчо выразил надежду на то, что новый кабмин проявит ответственность перед народом и будет платить за газ, а также подчеркнул, что Россия никогда не подводила с поставками."Будем надеяться, что правительство не поддастся давлению польских "ястребов", балтийских пинчеров и заокеанских дебилов", — написал он."Власти Болгарии должны решить, переходить ли на новую систему оплаты, чтобы получать топливо вовремя, в полном объеме и по разумной цене, или отказаться от нововведения в ущерб рядовым гражданам и в пользу иностранного капитала", — прокомментировал другой юзер.С ним согласился Симо. Он заявил, что не удивлен отставкой прежнего кабмина."Нужно во что бы то ни стало перейти на новую платежную систему, это будет лучше всего для болгар. &lt;…&gt; Довольно с этой политикой: дружба дружбой, а обед по расписанию", — написал Ххххх.Аналогичную позицию высказала Ники, приведя в пример другие европейские страны, перешедшие на оплату по новой схеме."Почему из России нельзя? Рыночная экономика — покупать оттуда, откуда выгоднее всего. Хватит обвинять Россию в том, что нами руководят какие-то неудачники", — добавила она."Мы, болгары, думаем, что мы очень хитрые, а на самом деле в экономике мы ноль", — прокомментировал еще один читатель.На днях парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. За это решение и отставку правительства проголосовали 123 депутата, против — 115. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария. Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова Петкова, заявила, что он устал и начал заговариваться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220624/gaz-1797862913.html
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в мире, россия, болгария
19:32 24.06.2022 (обновлено: 20:37 24.06.2022)
 
Болгары потребовали от правительства покупать газ за рубли

Читатели болгарской газеты "Факты" потребовали от правительства покупать газ за рубли

© AFP 2022 / Nikolay Doychinov Рабочий на газокомпрессорной станции в Болгарии
 Рабочий на газокомпрессорной станции в Болгарии - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Рабочий на газокомпрессорной станции в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Предупреждение российского МИД о подорожании газа для Болгарии из-за отказа от расчетов в рублях привело в ярость читателей местной газеты "Факты".
Ранее директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что отказ от предложенной Россией новой системы оплаты газа приведет к подорожанию топлива для конечных потребителей. Кроме того, дипломат добавил, что властям балканской страны навязывают сомнительные схемы американские корпорации.
Читатели издания согласились с Пилипсоном и потребовали от правительства не политизировать закупки энергоносителей и перейти на российскую схему расчетов.
Бай Манчо выразил надежду на то, что новый кабмин проявит ответственность перед народом и будет платить за газ, а также подчеркнул, что Россия никогда не подводила с поставками.
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"Будем надеяться, что правительство не поддастся давлению польских "ястребов", балтийских пинчеров и заокеанских дебилов", — написал он.
"Власти Болгарии должны решить, переходить ли на новую систему оплаты, чтобы получать топливо вовремя, в полном объеме и по разумной цене, или отказаться от нововведения в ущерб рядовым гражданам и в пользу иностранного капитала", — прокомментировал другой юзер.
С ним согласился Симо. Он заявил, что не удивлен отставкой прежнего кабмина.
"Нужно во что бы то ни стало перейти на новую платежную систему, это будет лучше всего для болгар. <…> Довольно с этой политикой: дружба дружбой, а обед по расписанию", — написал Ххххх.
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Аналогичную позицию высказала Ники, приведя в пример другие европейские страны, перешедшие на оплату по новой схеме.
"Почему из России нельзя? Рыночная экономика — покупать оттуда, откуда выгоднее всего. Хватит обвинять Россию в том, что нами руководят какие-то неудачники", — добавила она.
"Мы, болгары, думаем, что мы очень хитрые, а на самом деле в экономике мы ноль", — прокомментировал еще один читатель.
На днях парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. За это решение и отставку правительства проголосовали 123 депутата, против — 115. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария. Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова Петкова, заявила, что он устал и начал заговариваться.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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