https://ria.ru/20220624/blagoustroystvo-1797728466.html
Территории почти 200 объектов образования благоустроят в Москве
Территории почти 200 объектов образования благоустроят в Москве - РИА Новости, 24.06.2022
Территории почти 200 объектов образования благоустроят в Москве
В Москве началось благоустройство территорий образовательных учреждений, общая площадь работ составит более 200 гектаров, а завершить их планируется к середине... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:11
2022-06-24T07:11
2022-06-24T10:17
общество
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве началось благоустройство территорий образовательных учреждений, общая площадь работ составит более 200 гектаров, а завершить их планируется к середине августа, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что цель - провести благоустройство по современным стандартам, создать комфортные условия для учащихся, сделать эти территории доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни."В рамках проектов обновим существующие пешеходные дорожки или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим новую уличную мебель. При необходимости поменяем системы освещения, запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования завершат к середине августа.
https://ria.ru/20220623/elektroseti-1797496654.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
07:11 24.06.2022 (обновлено: 10:17 24.06.2022)
Территории почти 200 объектов образования благоустроят в Москве
Территории почти 200 объектов образования благоустроят в Москве к середине августа
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве началось благоустройство территорий образовательных учреждений, общая площадь работ составит более 200 гектаров, а завершить их планируется к середине августа, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"В этом году проводим благоустройство территорий почти 200 образовательных учреждений, работы уже стартовали, их общая площадь составит более 200 гектаров. Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведем в порядок около 40 таких объектов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что цель - провести благоустройство по современным стандартам, создать комфортные условия для учащихся, сделать эти территории доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни.
"В рамках проектов обновим существующие пешеходные дорожки или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим новую уличную мебель. При необходимости поменяем системы освещения, запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования завершат к середине августа.