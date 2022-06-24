https://ria.ru/20220624/blagoustroystvo-1797728466.html

Территории почти 200 объектов образования благоустроят в Москве

Территории почти 200 объектов образования благоустроят в Москве - РИА Новости, 24.06.2022

Территории почти 200 объектов образования благоустроят в Москве

В Москве началось благоустройство территорий образовательных учреждений, общая площадь работ составит более 200 гектаров, а завершить их планируется к середине... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T07:11

2022-06-24T07:11

2022-06-24T10:17

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797752606_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c0c810b96815eb95aa506649fa6cf08.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве началось благоустройство территорий образовательных учреждений, общая площадь работ составит более 200 гектаров, а завершить их планируется к середине августа, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что цель - провести благоустройство по современным стандартам, создать комфортные условия для учащихся, сделать эти территории доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни."В рамках проектов обновим существующие пешеходные дорожки или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим новую уличную мебель. При необходимости поменяем системы освещения, запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования завершат к середине августа.

https://ria.ru/20220623/elektroseti-1797496654.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва