https://ria.ru/20220624/bezopasnost-1797900855.html

Некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности, заявил Путин

Некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022

Некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности, заявил Путин

Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:21

2022-06-24T16:21

2022-06-24T16:31

владимир путин

брикс

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент РФ Владимир Путин."В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".По его словам, попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, умноженное на последствия пандемии коронавируса, лишь обострило кризисные явления в мировой экономике.

https://ria.ru/20220624/ideologiya-1797660540.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, брикс, безопасность