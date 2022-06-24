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Некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
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Некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности, заявил Путин
Некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
Некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности, заявил Путин
Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:21
2022-06-24T16:31
владимир путин
брикс
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент РФ Владимир Путин."В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".По его словам, попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, умноженное на последствия пандемии коронавируса, лишь обострило кризисные явления в мировой экономике.
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владимир путин, брикс, безопасность
16:21 24.06.2022 (обновлено: 16:31 24.06.2022)
 
Некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности, заявил Путин

Путин: некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".
По его словам, попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, умноженное на последствия пандемии коронавируса, лишь обострило кризисные явления в мировой экономике.
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08:00
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Владимир ПутинБРИКСБезопасность
 
 
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