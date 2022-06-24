https://ria.ru/20220624/bezhentsy-1797812404.html

Москалькова рассказала о стандартах приема эвакуированных с Украины

Москалькова рассказала о стандартах приема эвакуированных с Украины - РИА Новости, 24.06.2022

Москалькова рассказала о стандартах приема эвакуированных с Украины

Стандарты приема эвакуированных из Донбасса и с Украины в России выше, чем в Европе, надо взять лучшие практики и не повторить их ошибок, заявила уполномоченный РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:54

2022-06-24T12:54

2022-06-24T12:54

россия

польша

германия

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Стандарты приема эвакуированных из Донбасса и с Украины в России выше, чем в Европе, надо взять лучшие практики и не повторить их ошибок, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Наши стандарты сегодня выше, на мой взгляд, чем стандарты для беженцев в Польше, Германии, Италии. Массовое возвращение людей связано с тем, что прекращается их статус и им приходится возвращаться. У них нет такого понятия, как пункты временного размещения, но им компенсируются за частное размещение деньги, и сегодня государство приняло решение в пользу постоянно проживающих, поэтому не компенсируется: хотят частный сектор дальше бесплатно содержать беженцев — пожалуйста, нет - нет", - рассказала Москалькова в ходе заседания экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.Она отметила, что необходимо принять лучший опыт других стран и не повторять их ошибок в "правоприменительной практике" РФ.Также она отметила, что сотрудники аппарата и уполномоченные по правам человека в субъектах каждый день посещают пункты временного размещения."Первый и главный вопрос: "Мы не знаем нашего будущего. Сколько мы можем находиться здесь? Какие перспективы возвращения?" - это первый и главный вопрос", - добавила Москалькова и призвала обратить внимание на положение беженцев.

https://ria.ru/20220624/moskalkova-1797777001.html

https://ria.ru/20220607/bezhentsy-1793680580.html

россия

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, германия, общество, татьяна москалькова