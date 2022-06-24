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Москалькова рассказала о стандартах приема эвакуированных с Украины - РИА Новости, 24.06.2022
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Москалькова рассказала о стандартах приема эвакуированных с Украины
Москалькова рассказала о стандартах приема эвакуированных с Украины - РИА Новости, 24.06.2022
Москалькова рассказала о стандартах приема эвакуированных с Украины
Стандарты приема эвакуированных из Донбасса и с Украины в России выше, чем в Европе, надо взять лучшие практики и не повторить их ошибок, заявила уполномоченный РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:54
2022-06-24T12:54
россия
польша
германия
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Стандарты приема эвакуированных из Донбасса и с Украины в России выше, чем в Европе, надо взять лучшие практики и не повторить их ошибок, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Наши стандарты сегодня выше, на мой взгляд, чем стандарты для беженцев в Польше, Германии, Италии. Массовое возвращение людей связано с тем, что прекращается их статус и им приходится возвращаться. У них нет такого понятия, как пункты временного размещения, но им компенсируются за частное размещение деньги, и сегодня государство приняло решение в пользу постоянно проживающих, поэтому не компенсируется: хотят частный сектор дальше бесплатно содержать беженцев — пожалуйста, нет - нет", - рассказала Москалькова в ходе заседания экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.Она отметила, что необходимо принять лучший опыт других стран и не повторять их ошибок в "правоприменительной практике" РФ.Также она отметила, что сотрудники аппарата и уполномоченные по правам человека в субъектах каждый день посещают пункты временного размещения."Первый и главный вопрос: "Мы не знаем нашего будущего. Сколько мы можем находиться здесь? Какие перспективы возвращения?" - это первый и главный вопрос", - добавила Москалькова и призвала обратить внимание на положение беженцев.
https://ria.ru/20220624/moskalkova-1797777001.html
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россия, польша, германия, общество, татьяна москалькова
12:54 24.06.2022
 
Москалькова рассказала о стандартах приема эвакуированных с Украины

Омбудсмен Москалькова: стандарты приема эвакуированных с Украины в России выше, чем в ЕС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСемья из Мариуполя в номере гостевого дома "Семейный очаг" в городе Рассказово Тамбовской области, ставшего пунктом временного размещения для беженцев
Семья из Мариуполя в номере гостевого дома Семейный очаг в городе Рассказово Тамбовской области, ставшего пунктом временного размещения для беженцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Семья из Мариуполя в номере гостевого дома "Семейный очаг" в городе Рассказово Тамбовской области, ставшего пунктом временного размещения для беженцев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Стандарты приема эвакуированных из Донбасса и с Украины в России выше, чем в Европе, надо взять лучшие практики и не повторить их ошибок, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Наши стандарты сегодня выше, на мой взгляд, чем стандарты для беженцев в Польше, Германии, Италии. Массовое возвращение людей связано с тем, что прекращается их статус и им приходится возвращаться. У них нет такого понятия, как пункты временного размещения, но им компенсируются за частное размещение деньги, и сегодня государство приняло решение в пользу постоянно проживающих, поэтому не компенсируется: хотят частный сектор дальше бесплатно содержать беженцев — пожалуйста, нет - нет", - рассказала Москалькова в ходе заседания экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:22
Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины
Она отметила, что необходимо принять лучший опыт других стран и не повторять их ошибок в "правоприменительной практике" РФ.
"Эти люди должны получить возможность свободно пребывать на нашей территории. Для этого им нужна крыша над головой, возможность работать, молодежи — учиться, пожилому поколению — понять, откуда брать средства на существование", - сказала омбудсмен.
Также она отметила, что сотрудники аппарата и уполномоченные по правам человека в субъектах каждый день посещают пункты временного размещения.
"Первый и главный вопрос: "Мы не знаем нашего будущего. Сколько мы можем находиться здесь? Какие перспективы возвращения?" - это первый и главный вопрос", - добавила Москалькова и призвала обратить внимание на положение беженцев.
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