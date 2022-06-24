https://ria.ru/20220624/bezhentsy-1797810754.html

Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев

Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев - РИА Новости, 24.06.2022

Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев

Пятьдесят эвакуированных в Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь, но в России нет нормативно-правовой базы для возврата беженцев, заявила... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:49

2022-06-24T12:49

2022-06-24T12:49

общество

россия

псковская область

мариуполь

татьяна москалькова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пятьдесят эвакуированных в Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь, но в России нет нормативно-правовой базы для возврата беженцев, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сейчас 50 человек из Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь. У нас нет никакой нормативной базы для тех, кто находится и в статусе временного убежища, и беженцев: из каких средств должны покупаться транспортные документы для возвращения их на родину? Ну и соответственно надо обеспечить прохождение границы", - сообщила Москалькова на заседании экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека в РФ и призвала обратить внимание на вопрос возврата.

https://ria.ru/20220621/bezhentsy-1796930443.html

россия

псковская область

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, псковская область, мариуполь, татьяна москалькова