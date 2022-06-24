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Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев - РИА Новости, 24.06.2022
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Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев
Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев - РИА Новости, 24.06.2022
Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев
Пятьдесят эвакуированных в Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь, но в России нет нормативно-правовой базы для возврата беженцев, заявила... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:49
2022-06-24T12:49
общество
россия
псковская область
мариуполь
татьяна москалькова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пятьдесят эвакуированных в Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь, но в России нет нормативно-правовой базы для возврата беженцев, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сейчас 50 человек из Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь. У нас нет никакой нормативной базы для тех, кто находится и в статусе временного убежища, и беженцев: из каких средств должны покупаться транспортные документы для возвращения их на родину? Ну и соответственно надо обеспечить прохождение границы", - сообщила Москалькова на заседании экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека в РФ и призвала обратить внимание на вопрос возврата.
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общество, россия, псковская область, мариуполь, татьяна москалькова
12:49 24.06.2022
 
Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев

Омбудсмен Москалькова: в России нет нормативной базы по возврату беженцев на родину

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пятьдесят эвакуированных в Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь, но в России нет нормативно-правовой базы для возврата беженцев, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сейчас 50 человек из Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь. У нас нет никакой нормативной базы для тех, кто находится и в статусе временного убежища, и беженцев: из каких средств должны покупаться транспортные документы для возвращения их на родину? Ну и соответственно надо обеспечить прохождение границы", - сообщила Москалькова на заседании экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека в РФ и призвала обратить внимание на вопрос возврата.
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ОбществоРоссияПсковская областьМариупольТатьяна Москалькова
 
 
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