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Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев
Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев - РИА Новости, 24.06.2022
Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев
Пятьдесят эвакуированных в Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь, но в России нет нормативно-правовой базы для возврата беженцев, заявила... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:49
2022-06-24T12:49
2022-06-24T12:49
общество
россия
псковская область
мариуполь
татьяна москалькова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пятьдесят эвакуированных в Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь, но в России нет нормативно-правовой базы для возврата беженцев, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сейчас 50 человек из Псковской области хотят вернуться домой в Мариуполь. У нас нет никакой нормативной базы для тех, кто находится и в статусе временного убежища, и беженцев: из каких средств должны покупаться транспортные документы для возвращения их на родину? Ну и соответственно надо обеспечить прохождение границы", - сообщила Москалькова на заседании экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека в РФ и призвала обратить внимание на вопрос возврата.
https://ria.ru/20220621/bezhentsy-1796930443.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, псковская область, мариуполь, татьяна москалькова
Москалькова заявила, что в стране нет нормативной базы по возврату беженцев
Омбудсмен Москалькова: в России нет нормативной базы по возврату беженцев на родину