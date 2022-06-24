https://ria.ru/20220624/bezhentsy-1797783901.html

МВД предложило учредить институт временной защиты для беженцев

МВД предложило учредить институт временной защиты для беженцев - РИА Новости, 24.06.2022

МВД предложило учредить институт временной защиты для беженцев

МВД России предлагает создать институт временной защиты, предполагающий оперативное оказание помощи беженцам, которые экстренно и массово прибывают в Россию –... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:43

2022-06-24T11:43

2022-06-24T11:43

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. МВД России предлагает создать институт временной защиты, предполагающий оперативное оказание помощи беженцам, которые экстренно и массово прибывают в Россию – как в этом году, заявил в пятницу замначальника миграционного главка МВД РФ Виталий Яковлев."Предложено впервые на законодательном уровне внести четыре вида убежища и критерии их представления. Первое, определение правового статуса беженца..., следующее, предоставление временного убежища, которое связано с гуманными соображениями, следующий момент— политическое убежище, предполагается, что оно будет предоставляться РФ в рамках компетенций президента. И новый институт, который мы предусмотрели в законопроекте, это временная защита", - сказал Яковлев в ходе заседания экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека.Временную защиту, по словам офицера, предлагается предоставлять при экстренном массовом прибытии беженцев в Россию: "Конечно, внесение такого института, как временная защита, в закон позволить поставить работу на системные рельсы".По его словам, законопроект находится на стадии межведомственного согласования."Он согласован восемью ведомствами. Ряд ведомств высказали определенные замечания, которые дорабатываются", - сообщил Яковлев и добавил, что законопроект будет внесен правительством "в следующем квартале этого года".

https://ria.ru/20220624/moskalkova-1797777001.html

https://ria.ru/20220623/bezhentsy-1797600682.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)