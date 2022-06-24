https://ria.ru/20220624/bezhentsy-1797783901.html
МВД предложило учредить институт временной защиты для беженцев
МВД предложило учредить институт временной защиты для беженцев - РИА Новости, 24.06.2022
МВД предложило учредить институт временной защиты для беженцев
МВД России предлагает создать институт временной защиты, предполагающий оперативное оказание помощи беженцам, которые экстренно и массово прибывают в Россию –... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:43
2022-06-24T11:43
2022-06-24T11:43
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. МВД России предлагает создать институт временной защиты, предполагающий оперативное оказание помощи беженцам, которые экстренно и массово прибывают в Россию – как в этом году, заявил в пятницу замначальника миграционного главка МВД РФ Виталий Яковлев."Предложено впервые на законодательном уровне внести четыре вида убежища и критерии их представления. Первое, определение правового статуса беженца..., следующее, предоставление временного убежища, которое связано с гуманными соображениями, следующий момент— политическое убежище, предполагается, что оно будет предоставляться РФ в рамках компетенций президента. И новый институт, который мы предусмотрели в законопроекте, это временная защита", - сказал Яковлев в ходе заседания экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека.Временную защиту, по словам офицера, предлагается предоставлять при экстренном массовом прибытии беженцев в Россию: "Конечно, внесение такого института, как временная защита, в закон позволить поставить работу на системные рельсы".По его словам, законопроект находится на стадии межведомственного согласования."Он согласован восемью ведомствами. Ряд ведомств высказали определенные замечания, которые дорабатываются", - сообщил Яковлев и добавил, что законопроект будет внесен правительством "в следующем квартале этого года".
https://ria.ru/20220624/moskalkova-1797777001.html
https://ria.ru/20220623/bezhentsy-1797600682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МВД предложило учредить институт временной защиты для беженцев
МВД предложило учредить институт временной защиты для беженцев. прибывающих в Россию
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. МВД России предлагает создать институт временной защиты, предполагающий оперативное оказание помощи беженцам, которые экстренно и массово прибывают в Россию – как в этом году, заявил в пятницу замначальника миграционного главка МВД РФ Виталий Яковлев.
"Предложено впервые на законодательном уровне внести четыре вида убежища и критерии их представления. Первое, определение правового статуса беженца..., следующее, предоставление временного убежища, которое связано с гуманными соображениями, следующий момент— политическое убежище, предполагается, что оно будет предоставляться РФ
в рамках компетенций президента. И новый институт, который мы предусмотрели в законопроекте, это временная защита", - сказал Яковлев в ходе заседания экспертного совета при аппарате уполномоченного по правам человека.
Временную защиту, по словам офицера, предлагается предоставлять при экстренном массовом прибытии беженцев в Россию: "Конечно, внесение такого института, как временная защита, в закон позволить поставить работу на системные рельсы".
"Такой опыт по приему беженцев у нас есть — это 2014 год, это и текущий год. Работа проводится на основании различных нормативных актов, приходится оперативно подстраиваться, корректировать действующие нормативно-правовые акты", - отметил Яковлев.
По его словам, законопроект находится на стадии межведомственного согласования.
"Он согласован восемью ведомствами. Ряд ведомств высказали определенные замечания, которые дорабатываются", - сообщил Яковлев и добавил, что законопроект будет внесен правительством "в следующем квартале этого года".