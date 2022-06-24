https://ria.ru/20220624/belotserkovskaya-1797832973.html
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской - РИА Новости, 24.06.2022
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской
Басманный суд Москвы арестовал имущество кулинарного блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:39
2022-06-24T13:39
2022-06-24T13:39
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москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал имущество кулинарного блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."Постановлением Басманного суда города Москвы ... удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской В.Б., а именно на машино-место и квартиру в г. Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге", - сказала собеседница агентства.Месяц назад этот же суд заочно арестовал Белоцерковскую по обвинению в распространении фейков про российскую армию. По данным суда, ей вменяется два эпизода статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России).По данным СК, в марте Белоцерковская опубликовала ряд постов c ложными сведениями об использовании ВС для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей. МВД объявило ее в розыск.
https://ria.ru/20220609/feyki-1794349816.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, вооруженные силы рф
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской
Суд арестовал дома и квартиры блогера Белоцерковской, обвиняемой в фейках о ВС России