Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/belotserkovskaya-1797832973.html
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской - РИА Новости, 24.06.2022
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской
Басманный суд Москвы арестовал имущество кулинарного блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:39
2022-06-24T13:39
происшествия
россия
москва
украина
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788432048_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0726d88684d770d5c30efadcd83f75c5.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал имущество кулинарного блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."Постановлением Басманного суда города Москвы ... удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской В.Б., а именно на машино-место и квартиру в г. Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге", - сказала собеседница агентства.Месяц назад этот же суд заочно арестовал Белоцерковскую по обвинению в распространении фейков про российскую армию. По данным суда, ей вменяется два эпизода статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России).По данным СК, в марте Белоцерковская опубликовала ряд постов c ложными сведениями об использовании ВС для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей. МВД объявило ее в розыск.
https://ria.ru/20220609/feyki-1794349816.html
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797044560.html
россия
москва
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788432048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0c306943141a5220406f5e078e6704d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, вооруженные силы рф
13:39 24.06.2022
 
Суд арестовал квартиры блогера Белоцерковской

Суд арестовал дома и квартиры блогера Белоцерковской, обвиняемой в фейках о ВС России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВероника Белоцерковская
Вероника Белоцерковская - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Вероника Белоцерковская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал имущество кулинарного блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"Постановлением Басманного суда города Москвы ... удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской В.Б., а именно на машино-место и квартиру в г. Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге", - сказала собеседница агентства.
Депутат Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 17:30Специальная военная операция на Украине
В Госдуме пообещали заблокировать ресурсы, рассылающие фейки о спецоперации
Месяц назад этот же суд заочно арестовал Белоцерковскую по обвинению в распространении фейков про российскую армию. По данным суда, ей вменяется два эпизода статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России).
По данным СК, в марте Белоцерковская опубликовала ряд постов c ложными сведениями об использовании ВС для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей. МВД объявило ее в розыск.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 15:03
В России запретили сайты со списками погибших на Украине
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ДонбассВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала