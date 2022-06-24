Минск обратится к зарубежным странам по делу о геноциде
Генпрокурор Белоруссии Швед: Минск обратится к зарубежным странам по делу о геноциде
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Архивное фото
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Белоруссия намерена повторно обратиться к ряду иностранных государств в рамках расследования уголовного дела о геноциде по вопросу привлечения к ответственности бывших эсэсовцев за преступления против жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, при этом рассчитывает на помощь российской стороны в розыске и наказании причастных к преступлениям, сообщил в пятницу генпрокурор республики Андрей Швед.
В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В конце прошлого года Швед говорил, что литовские и латвийские власти ответили Минску немотивированным отказом на запрос о правовой помощи, подчеркнув, что эти страны покрывают нацистских преступников.
"Мы сейчас... синхронизировали свои действия (с российскими коллегами - ред.), наши следователи находятся практически в каждодневном контакте. Одна из задач, которая будет решаться, - розыск живых преступников. У российских коллег по этому вопросу тоже достаточно конкретной информации, и мы намерены ее использовать, чтобы повторно обратиться в некоторые государства, где еще проживают живые эсэсовцы, и опять поставить вопрос об их ответственности, так как геноцид не имеет срока давности", - сказал Швед журналистам на полях проходящего в Минске заседания Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.
По его словам, российские коллеги заинтересованы в тех сведениях, которые получает белорусская генпрокуратура в рамках своего расследования. "У нас огромный объем реальной информации. Мы каждодневно проводим по всей республике огромный спектр процессуальных действий. Это и допросы живых свидетелей, они не прекращаются, хотя на сегодня допрошено уже более 15 тысяч человек. Произведены сотни осмотров мест массового уничтожения (людей - ред.). В эти дни в 11 местах проводятся осмотры мест происшествий с изъятием останков убитых людей, вещественных доказательств", - отметил генпрокурор.
Швед подчеркнул, что в республике ведется активная работа в рамках расследования уголовного дела о геноциде, в том числе изучаются архивы в России. Группа белорусских прокурорских работников в ближайшее время вновь выедет в Москву с этой целью. Он подчеркнул, что российские коллеги на основании огромного массива архивных документов предварительно подготовили те сведения, которые связаны с геноцидом белорусского народа, и с этими документами работают белорусские следователи.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли рычаги влияния на страны, которые ранее отказали Белоруссии в помощи, Швед признал, что таких реальных рычагов нет, и объяснил это политизацией вопроса. "Мы будем об этом говорить, но, к сожалению, когда правительство (тех стран, где проживают фигуранты дела - ред.) считает, что вопрос об ответственности эсэсовцев вредит политическим интересам этого государства, тогда мы понимаем, что в правовом поле попытки тщетны (выдачи виновных - ред.), но общественность должна знать", - подчеркнул генпрокурор.
Он заметил, что на территории тех государств есть люди, которые помогают в белорусском расследовании, заинтересованы в наказании ответственных за военные преступления. "Они тоже являются потомками победителей,... родственниками людей, прошедших через ужасы нацистский концлагерей. Они подсказывают нам, ориентируют в получении достоверной информации", - сказал Швед.
3 июля 2020, 13:30Александр Бастрыкин: неизвестных преступлений нацистов еще очень много