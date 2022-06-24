https://ria.ru/20220624/belorussiya-1797779712.html

Минск обратится к зарубежным странам по делу о геноциде

Минск обратится к зарубежным странам по делу о геноциде - РИА Новости, 24.06.2022

Минск обратится к зарубежным странам по делу о геноциде

Белоруссия намерена повторно обратиться к ряду иностранных государств в рамках расследования уголовного дела о геноциде по вопросу привлечения к ответственности РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:29

2022-06-24T11:29

2022-06-24T11:29

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Белоруссия намерена повторно обратиться к ряду иностранных государств в рамках расследования уголовного дела о геноциде по вопросу привлечения к ответственности бывших эсэсовцев за преступления против жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, при этом рассчитывает на помощь российской стороны в розыске и наказании причастных к преступлениям, сообщил в пятницу генпрокурор республики Андрей Швед.В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В конце прошлого года Швед говорил, что литовские и латвийские власти ответили Минску немотивированным отказом на запрос о правовой помощи, подчеркнув, что эти страны покрывают нацистских преступников."Мы сейчас... синхронизировали свои действия (с российскими коллегами - ред.), наши следователи находятся практически в каждодневном контакте. Одна из задач, которая будет решаться, - розыск живых преступников. У российских коллег по этому вопросу тоже достаточно конкретной информации, и мы намерены ее использовать, чтобы повторно обратиться в некоторые государства, где еще проживают живые эсэсовцы, и опять поставить вопрос об их ответственности, так как геноцид не имеет срока давности", - сказал Швед журналистам на полях проходящего в Минске заседания Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.По его словам, российские коллеги заинтересованы в тех сведениях, которые получает белорусская генпрокуратура в рамках своего расследования. "У нас огромный объем реальной информации. Мы каждодневно проводим по всей республике огромный спектр процессуальных действий. Это и допросы живых свидетелей, они не прекращаются, хотя на сегодня допрошено уже более 15 тысяч человек. Произведены сотни осмотров мест массового уничтожения (людей - ред.). В эти дни в 11 местах проводятся осмотры мест происшествий с изъятием останков убитых людей, вещественных доказательств", - отметил генпрокурор.Швед подчеркнул, что в республике ведется активная работа в рамках расследования уголовного дела о геноциде, в том числе изучаются архивы в России. Группа белорусских прокурорских работников в ближайшее время вновь выедет в Москву с этой целью. Он подчеркнул, что российские коллеги на основании огромного массива архивных документов предварительно подготовили те сведения, которые связаны с геноцидом белорусского народа, и с этими документами работают белорусские следователи.Отвечая на вопрос журналистов, есть ли рычаги влияния на страны, которые ранее отказали Белоруссии в помощи, Швед признал, что таких реальных рычагов нет, и объяснил это политизацией вопроса. "Мы будем об этом говорить, но, к сожалению, когда правительство (тех стран, где проживают фигуранты дела - ред.) считает, что вопрос об ответственности эсэсовцев вредит политическим интересам этого государства, тогда мы понимаем, что в правовом поле попытки тщетны (выдачи виновных - ред.), но общественность должна знать", - подчеркнул генпрокурор.Он заметил, что на территории тех государств есть люди, которые помогают в белорусском расследовании, заинтересованы в наказании ответственных за военные преступления. "Они тоже являются потомками победителей,... родственниками людей, прошедших через ужасы нацистский концлагерей. Они подсказывают нам, ориентируют в получении достоверной информации", - сказал Швед.

https://ria.ru/20220622/pamyat-1797205080.html

https://ria.ru/20200703/1573843867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, минск, белоруссия, россия, снг