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Восемь человек осудили за кражу граффити Бэнкси в Париже

Восемь человек осудили за кражу граффити Бэнкси в Париже - РИА Новости, 24.06.2022

Восемь человек осудили за кражу граффити Бэнкси в Париже

Французский суд признал виновными в краже граффити Бэнкси восемь человек, сообщает AFP. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:07

2022-06-24T13:07

2022-06-24T13:07

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Французский суд признал виновными в краже граффити Бэнкси восемь человек, сообщает AFP.Работа называется "La jeune fille triste" ("грустная девочка"). Она посвящена жертвам теракта 2015 года в концертном зале Bataclan в Париже. Полотно появилось на двери запасного выхода учреждения в 2018 году и было похищено за восемь минут 26 января 2019 года. Дверь с изображением срезали. Граффити нашли в июне 2020 года на чердаке одной из итальянских ферм.Среди осужденных 41-летний Мехди Мефтах. Он стал миллионером после того, как выиграл в лотерею. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Обвинение настаивало на том, что именно он организовал кражу. Но суд с этим заявлением не согласился.Еще трое мужчин в возрасте 30 лет признали себя виновными, но утверждали, что не знали о символической ценности граффити, уточняет Artnet. Один из них получил четыре года, двое других — по три года.Суд постановил, что все четверо могут отбывать часть тюремного наказания за пределами исправительного учреждения и вместо этого носить электронные браслеты.Трое других мужчин, причастных к транспортировке работы Бэнкси на разных этапах, были приговорены к 10 месяцам заключения, пишет AFP. 58-летнему владельцу отеля в Абруццо на юге Италии, где когда-то хранилось граффити, был вынесен приговор в шесть месяцев условно.

https://ria.ru/20220623/durer-1797552715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, бэнкси, париж, франция, серия терактов в париже, абруццо, италия