https://ria.ru/20220624/banki-1797999967.html

Банки попросили Минфин США снять запрет на торговлю CDS на Россию

Банки попросили Минфин США снять запрет на торговлю CDS на Россию - РИА Новости, 24.06.2022

Банки попросили Минфин США снять запрет на торговлю CDS на Россию

Группа из тринадцати банков и управляющих активами обратилась в минфин США с просьбой временно разрешить торговлю кредитными дефолтными свопами (credit default... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:35

2022-06-24T20:35

2022-06-24T20:36

экономика

россия

сша

мюнхен

министерство финансов сша

g7

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Группа из тринадцати банков и управляющих активами обратилась в минфин США с просьбой временно разрешить торговлю кредитными дефолтными свопами (credit default swap, CDS) на российские гособлигации, сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как пишет издание, речь идет о CDS, которые являются производным инструментом и покупаются с целью страховки от кредитного риска на случай невыполнения контрагентом своих финансовых обязательств.После того, как Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело запрет на покупку российских ценных бумаг на вторичном рынке с начала июня, у финансовых организаций возникли сложности в операциях с CDS на российские гособлигации.Держатели CDS претендуют на потенциальные выплаты в 1,5 миллиарда долларов после того, как комитет по определению кредитных событий при Международной ассоциации свопов и деривативов 1 июня признал "событие неплатежа" по долларовым еврооблигациям Минфина РФ из-за невыплаты "дополнительных" процентов на 1,9 миллиона долларов, что является случаем неуплаты.Финансисты инициировали обсуждения между комитетом по определению кредитных событий и OFAC с просьбой временно разрешить торговлю бумагами, чтобы участники рынка могли провести аукцион по выплате страховых премий и получить выплаты."Первый сценарий заключается в том, что Комитет попросит OFAC продлить срок на один день, чтобы мы могли провести аукцион и должным образом рассчитаться по CDS по правильной цене. Я считаю, что это является предметом обсуждения в настоящее время, но займет время" - заявил Блумберг управляющий директор компании XAIA Investment в Мюнхене Йохен Фельзенхаймер.В Комитете и Минфине США ситуацию не комментируют, однако по данным издания решение может быть принято после саммита группы G7, который пройдет 26-28 июня в Германии.В четверг министр финансов России Антон Силуанов, комментируя решение комитета по определению кредитных событий, подчеркнул, что оно никак не влияет на отношения России с ее кредиторами и имеет значение только для участников рынка кредитных дефолтных свопов (CDS), то есть производных финансовых инструментов на российские еврооблигации.Российский Минфин ранее заявлял, что информация о дефолте по части выпущенных гособлигаций не соответствует действительности, а иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, в связи с чем возможные претензии кредиторов должны быть переадресованы властям государств, создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств.

https://ria.ru/20220602/bondy-1792561433.html

https://ria.ru/20220623/gosdolg-1797574708.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, мюнхен, министерство финансов сша, g7, министерство финансов рф (минфин россии)