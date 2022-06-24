https://ria.ru/20220624/bank-1797777292.html

МСП Банк выдал первый займ по льготной региональной программе в Удмуртии

МСП Банк выдал первый займ по льготной региональной программе в Удмуртии - РИА Новости, 24.06.2022

МСП Банк выдал первый займ по льготной региональной программе в Удмуртии

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, выдал кредит на сумму 10 миллионов рублей производителю комплектующих для мебели из Удмуртии, сообщает кредитная... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:23

2022-06-24T11:23

2022-06-24T11:23

новости компаний - экономика

мсп банк

корпорация мсп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, выдал кредит на сумму 10 миллионов рублей производителю комплектующих для мебели из Удмуртии, сообщает кредитная организация.Средства будут направлены на приобретение покрасочной линии.Финансирование осуществляется по льготной программе кредитования малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике, которая разработана МСП Банком совместно с Корпорацией МСП и правительством региона в рамках льготной программы ПСК "Инвестиционная"."В период с 2022 по 2024 годы мы реализуем в регионе программу кредитования субъектов МСП по сниженной процентной ставке. По ее условиям финансовая поддержка доступна предприятиям, осуществляющим экспортную деятельность, а также деятельность по 12 приоритетным для Удмуртии отраслям экономики. В ближайшее время планируем еще одну выдачу в размере 5 миллионов рублей. В целом же более сотни заемщиков смогут получить льготные кредиты", — приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Петра Засельского.

https://ria.ru/20220620/kredity-1796796885.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия