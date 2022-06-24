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МСП Банк выдал первый займ по льготной региональной программе в Удмуртии - РИА Новости, 24.06.2022
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МСП Банк выдал первый займ по льготной региональной программе в Удмуртии
МСП Банк выдал первый займ по льготной региональной программе в Удмуртии - РИА Новости, 24.06.2022
МСП Банк выдал первый займ по льготной региональной программе в Удмуртии
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, выдал кредит на сумму 10 миллионов рублей производителю комплектующих для мебели из Удмуртии, сообщает кредитная... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:23
2022-06-24T11:23
новости компаний - экономика
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, выдал кредит на сумму 10 миллионов рублей производителю комплектующих для мебели из Удмуртии, сообщает кредитная организация.Средства будут направлены на приобретение покрасочной линии.Финансирование осуществляется по льготной программе кредитования малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике, которая разработана МСП Банком совместно с Корпорацией МСП и правительством региона в рамках льготной программы ПСК "Инвестиционная"."В период с 2022 по 2024 годы мы реализуем в регионе программу кредитования субъектов МСП по сниженной процентной ставке. По ее условиям финансовая поддержка доступна предприятиям, осуществляющим экспортную деятельность, а также деятельность по 12 приоритетным для Удмуртии отраслям экономики. В ближайшее время планируем еще одну выдачу в размере 5 миллионов рублей. В целом же более сотни заемщиков смогут получить льготные кредиты", — приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Петра Засельского.
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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия
11:23 24.06.2022
 

МСП Банк выдал первый займ по льготной региональной программе в Удмуртии

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, выдал кредит на сумму 10 миллионов рублей производителю комплектующих для мебели из Удмуртии, сообщает кредитная организация.
Средства будут направлены на приобретение покрасочной линии.
Логотип корпорации МСП
20 июня, 16:30
МСП Банк выдает предпринимателям кредиты по сниженной ставке
Финансирование осуществляется по льготной программе кредитования малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике, которая разработана МСП Банком совместно с Корпорацией МСП и правительством региона в рамках льготной программы ПСК "Инвестиционная".
"В период с 2022 по 2024 годы мы реализуем в регионе программу кредитования субъектов МСП по сниженной процентной ставке. По ее условиям финансовая поддержка доступна предприятиям, осуществляющим экспортную деятельность, а также деятельность по 12 приоритетным для Удмуртии отраслям экономики. В ближайшее время планируем еще одну выдачу в размере 5 миллионов рублей. В целом же более сотни заемщиков смогут получить льготные кредиты", — приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Петра Засельского.
 
Новости компаний - ЭкономикаМСП БанкКорпорация МСПРоссия
 
 
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