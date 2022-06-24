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Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании - РИА Новости, 24.06.2022
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Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании
Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании - РИА Новости, 24.06.2022
Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании
Премьер-министр Албании Эди Рама назвал "плохим днем" для Евросоюза итоги саммита ЕС c лидерами балканских стран, заявив, что Албания и Северная Македония стали РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:27
2022-06-24T10:05
в мире
александр вучич
северная македония
албания
болгария
евросоюз
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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама назвал "плохим днем" для Евросоюза итоги саммита ЕС c лидерами балканских стран, заявив, что Албания и Северная Македония стали "заложницами" официальной Софии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье."Не удалось освободить Албанию и Северную Македонию, заложников единственной страны ЕС, Болгарии, которая, как и мы, является членом НАТО. Все это перед лицом 26 других государств-членов, которые кажутся безоружными и с войной на пороге", - сказал албанский премьер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи Рама с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Сербии Александром Вучичем сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.По словам Рамы, Болгария отказала Албании и Северной Македонии только из-за своих внутренним политических вопросов.Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности потому, что его блокирует Болгария.В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", страна в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Северной Македонии в Евросоюз.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/albaniya-1797678248.html
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в мире, александр вучич, северная македония, албания, болгария, евросоюз, нато
09:27 24.06.2022 (обновлено: 10:05 24.06.2022)
 
Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании

Премьер Албании Рама заявил, что Брюссель не сдержал обещаний по вступлению страны в ЕС

© AFP 2022 / Ludovic MarinПремьер-министр Албании Эди Рама на саммите ЕС c лидерами балканских стран
Премьер-министр Албании Эди Рама на саммите ЕС c лидерами балканских стран - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Премьер-министр Албании Эди Рама на саммите ЕС c лидерами балканских стран
Читать ria.ru в
РИМ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама назвал "плохим днем" для Евросоюза итоги саммита ЕС c лидерами балканских стран, заявив, что Албания и Северная Македония стали "заложницами" официальной Софии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье.
"Не удалось освободить Албанию и Северную Македонию, заложников единственной страны ЕС, Болгарии, которая, как и мы, является членом НАТО. Все это перед лицом 26 других государств-членов, которые кажутся безоружными и с войной на пороге", - сказал албанский премьер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 19:01В мире
Премьер Албании выразил разочарование саммитом ЕС – Западные Балканы
В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи Рама с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Сербии Александром Вучичем сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.
По словам Рамы, Болгария отказала Албании и Северной Македонии только из-за своих внутренним политических вопросов.
"ЕС не сдержал своих обещаний. И этого говорю не я, те же лидеры ЕС признают, что мы сделали домашнее задание, но, несмотря на это, по-прежнему остаемся на месте", - сказал Рама.
Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности потому, что его блокирует Болгария.
В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", страна в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Северной Македонии в Евросоюз.
Премьер Албании Эди Рама на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 16:24
Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"
 
В миреАлександр ВучичСеверная МакедонияАлбанияБолгарияЕвросоюзНАТО
 
 
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