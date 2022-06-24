https://ria.ru/20220624/albaniya-1797740900.html

Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании

Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании - РИА Новости, 24.06.2022

Брюссель не сдержал обещаний по членству в ЕС, заявил премьер Албании

Премьер-министр Албании Эди Рама назвал "плохим днем" для Евросоюза итоги саммита ЕС c лидерами балканских стран, заявив, что Албания и Северная Македония стали РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:27

2022-06-24T09:27

2022-06-24T10:05

в мире

александр вучич

северная македония

албания

болгария

евросоюз

нато

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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама назвал "плохим днем" для Евросоюза итоги саммита ЕС c лидерами балканских стран, заявив, что Албания и Северная Македония стали "заложницами" официальной Софии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье."Не удалось освободить Албанию и Северную Македонию, заложников единственной страны ЕС, Болгарии, которая, как и мы, является членом НАТО. Все это перед лицом 26 других государств-членов, которые кажутся безоружными и с войной на пороге", - сказал албанский премьер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи Рама с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Сербии Александром Вучичем сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.По словам Рамы, Болгария отказала Албании и Северной Македонии только из-за своих внутренним политических вопросов.Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности потому, что его блокирует Болгария.В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", страна в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Северной Македонии в Евросоюз.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/albaniya-1797678248.html

https://ria.ru/20220623/albaniya-1797616691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, северная македония, албания, болгария, евросоюз, нато