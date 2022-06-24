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Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в Музее Победы в МОскве - РИА Новости, 24.06.2022
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Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в Музее Победы в МОскве
Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в Музее Победы в МОскве - РИА Новости, 24.06.2022
Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в Музее Победы в МОскве
Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в столице в пятницу в Музее Победы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:28
2022-06-24T16:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
музей победы
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
парад победы
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в столице в пятницу в Музее Победы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Сегодня вечером в столице пройдет всероссийская акция "Лучи Победы"... В память о тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу, в московское небо устремятся лучи почти 600 световых и зенитных прожекторов", - говорится в сообщении.Уточняется, что именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Во время войны зенитные прожекторы означали приближение вражеских бомбардировщиков.Также в сообщении отмечается, что акция пройдет с 22.00 до 00.00, а увидеть ее можно будет у главного здания МГУ им. М.В.Ломоносова и в Музее Победы на Поклонной горе.Всероссийская акция "Лучи Победы" проходит в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести по всей стране.
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музей победы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, парад победы
16:28 24.06.2022
 

Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в Музее Победы в МОскве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАкция "Лучи Победы" на Поклонной горе в Москве
Акция Лучи Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Акция "Лучи Победы" на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в столице в пятницу в Музее Победы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Сегодня вечером в столице пройдет всероссийская акция "Лучи Победы"... В память о тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу, в московское небо устремятся лучи почти 600 световых и зенитных прожекторов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Во время войны зенитные прожекторы означали приближение вражеских бомбардировщиков.
Также в сообщении отмечается, что акция пройдет с 22.00 до 00.00, а увидеть ее можно будет у главного здания МГУ им. М.В.Ломоносова и в Музее Победы на Поклонной горе.
Всероссийская акция "Лучи Победы" проходит в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести по всей стране.
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