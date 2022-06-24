https://ria.ru/20220624/aktsiya-1797903105.html

Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в Музее Победы в МОскве

Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в Музее Победы в МОскве - РИА Новости, 24.06.2022

Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в Музее Победы в МОскве

Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в столице в пятницу в Музее Победы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:28

2022-06-24T16:28

2022-06-24T16:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

музей победы

общество

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

парад победы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всероссийская акция "Лучи Победы" пройдет в столице в пятницу в Музее Победы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Сегодня вечером в столице пройдет всероссийская акция "Лучи Победы"... В память о тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу, в московское небо устремятся лучи почти 600 световых и зенитных прожекторов", - говорится в сообщении.Уточняется, что именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Во время войны зенитные прожекторы означали приближение вражеских бомбардировщиков.Также в сообщении отмечается, что акция пройдет с 22.00 до 00.00, а увидеть ее можно будет у главного здания МГУ им. М.В.Ломоносова и в Музее Победы на Поклонной горе.Всероссийская акция "Лучи Победы" проходит в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести по всей стране.

https://ria.ru/20220620/ukazateli-1796722541.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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