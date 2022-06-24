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Аэрофлот запускает тариф для молодежи на перелеты по России
Аэрофлот запускает тариф для молодежи на перелеты по России - РИА Новости, 24.06.2022
Аэрофлот запускает тариф для молодежи на перелеты по России
Аэрофлот в преддверии ежегодного праздника — Дня молодёжи запускает новый выгодный тариф для молодёжи на всех внутрироссийских направлениях, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:59
2022-06-24T15:59
2022-06-24T15:59
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Аэрофлот в преддверии ежегодного праздника — Дня молодёжи запускает новый выгодный тариф для молодёжи на всех внутрироссийских направлениях, сообщает пресс-служба авиаперевозчика."Благодаря новому тарифу, перелёты по стране становятся максимально доступными для молодёжи. Например, стоимость перелёта в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит всего 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург — 3 500 рублей, из Москвы в Сочи — 5 500 рублей. При этом тариф уже включает все таксы и сборы и 1 место багажа", - говорится в пресс-релизе.Молодёжный тариф действует на всех прямых рейсах Аэрофлота и авиакомпании "Россия" под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/ Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.Купить билет в рамках акции и совершить перелёт необходимо до 31 декабря 2022 года."Новый тариф, созданный специально для молодёжи России, — это проявление нашей ответственности и дополнительный вклад в расширение возможностей для молодого поколения россиян быть мобильными, открывать и познавать свою страну", - отметил генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский.
https://ria.ru/20220620/vybrosy-1796748419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Аэрофлот в преддверии ежегодного праздника — Дня молодёжи запускает новый выгодный тариф для молодёжи на всех внутрироссийских направлениях, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Благодаря новому тарифу, перелёты по стране становятся максимально доступными для молодёжи. Например, стоимость перелёта в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит всего 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург — 3 500 рублей, из Москвы в Сочи — 5 500 рублей. При этом тариф уже включает все таксы и сборы и 1 место багажа", - говорится в пресс-релизе.
Молодёжный тариф действует на всех прямых рейсах Аэрофлота
и авиакомпании "Россия" под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/ Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.
Купить билет в рамках акции и совершить перелёт необходимо до 31 декабря 2022 года.
"Новый тариф, созданный специально для молодёжи России, — это проявление нашей ответственности и дополнительный вклад в расширение возможностей для молодого поколения россиян быть мобильными, открывать и познавать свою страну", - отметил генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский.