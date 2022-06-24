https://ria.ru/20220624/aeroflot-1797890624.html

Аэрофлот запускает тариф для молодежи на перелеты по России

Аэрофлот запускает тариф для молодежи на перелеты по России - РИА Новости, 24.06.2022

Аэрофлот запускает тариф для молодежи на перелеты по России

Аэрофлот в преддверии ежегодного праздника — Дня молодёжи запускает новый выгодный тариф для молодёжи на всех внутрироссийских направлениях, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:59

2022-06-24T15:59

2022-06-24T15:59

новости компаний - экономика

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Аэрофлот в преддверии ежегодного праздника — Дня молодёжи запускает новый выгодный тариф для молодёжи на всех внутрироссийских направлениях, сообщает пресс-служба авиаперевозчика."Благодаря новому тарифу, перелёты по стране становятся максимально доступными для молодёжи. Например, стоимость перелёта в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит всего 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург — 3 500 рублей, из Москвы в Сочи — 5 500 рублей. При этом тариф уже включает все таксы и сборы и 1 место багажа", - говорится в пресс-релизе.Молодёжный тариф действует на всех прямых рейсах Аэрофлота и авиакомпании "Россия" под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/ Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.Купить билет в рамках акции и совершить перелёт необходимо до 31 декабря 2022 года."Новый тариф, созданный специально для молодёжи России, — это проявление нашей ответственности и дополнительный вклад в расширение возможностей для молодого поколения россиян быть мобильными, открывать и познавать свою страну", - отметил генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия