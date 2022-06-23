https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797512373.html

Проект о лекарствах для животных готов ко второму чтению, заявил Бурматов

Проект о лекарствах для животных готов ко второму чтению, заявил Бурматов - РИА Новости, 23.06.2022

Проект о лекарствах для животных готов ко второму чтению, заявил Бурматов

Законопроект об упрощении процедуры регистрации лекарств для животных готов ко второму чтению и может быть принят до конца весенней сессии, сообщил первый... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:46

2022-06-23T11:46

2022-06-23T11:46

общество

владимир бурматов

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Законопроект об упрощении процедуры регистрации лекарств для животных готов ко второму чтению и может быть принят до конца весенней сессии, сообщил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов."В высокой степени готовности ко второму и третьему чтению находится закон по лекарствам для животных. Это моя инициатива по расширению номенклатуры ветеринарных препаратов для лечения животных за счет включения туда, по упрощенной процедуре, препаратов из медицинского перечня. Я рассматриваю это как антикризисную меру, потому что препараты сегодня подорожали", - сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".Он добавил, что проект может быть принят до конца весенней сессии, но пока что ожидаются поправки от министерства сельского хозяйства.Изменения предлагаются в закон "Об обращении лекарственных средств". Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").Законопроект подразумевает упрощенную процедуру государственной регистрации лекарств для ветеринарного применения, используемых для лечения домашних животных. Ранее Бурматов отмечал, что реестр лекарственных средств содержит порядка двух тысяч препаратов для животных, для медицинского применения - около 18 тысяч, в связи с чем, добавляет парламентарий, ветеринары сильно ограничены в практике использования лекарств.Более того, по словам депутата, ветеринары часто могут нарушать закон, используя человеческие лекарства для лечения животных, а "производителям медицинских лекарств просто невыгодно проходить всю процедуру регистрации препаратов для ветеринарного применения, а также адаптировать производственные процессы".

https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797494015.html

https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797486147.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир бурматов, госдума рф, единая россия