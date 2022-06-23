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Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна - РИА Новости, 23.06.2022
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Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна
Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна - РИА Новости, 23.06.2022
Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна
Российская сторона готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна, для этого Киев должен разминировать порты, но он не хочет, сообщил глава... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:11
2022-06-23T23:11
украина
турция
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская сторона готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна, для этого Киев должен разминировать порты, но он не хочет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовы сотрудничать с турками. Но для этого украинцы должны разминировать порт. Они этого делать не хотят", - добавил российский министр.
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украина, турция, россия, сергей лавров
23:11 23.06.2022
 
Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна

Лавров заявил о готовности России работать с Турцией над вывозом украинского зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская сторона готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна, для этого Киев должен разминировать порты, но он не хочет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Но что касается портов, то они заблокированы не нами. Наши вооруженные силы с марта этого года объявляют безопасные коридоры от заминированных территориальных вод Украины до пролива Босфор", - сказал он в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.
"Готовы сотрудничать с турками. Но для этого украинцы должны разминировать порт. Они этого делать не хотят", - добавил российский министр.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 22:41
США считают, что экспорт зерна через порт Одессы был бы "оптимален"
 
УкраинаТурцияРоссияСергей Лавров
 
 
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