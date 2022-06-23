https://ria.ru/20220623/zerno-1797711891.html
Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна
Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна - РИА Новости, 23.06.2022
Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна
Российская сторона готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна, для этого Киев должен разминировать порты, но он не хочет, сообщил глава... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:11
2022-06-23T23:11
2022-06-23T23:11
украина
турция
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская сторона готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна, для этого Киев должен разминировать порты, но он не хочет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовы сотрудничать с турками. Но для этого украинцы должны разминировать порт. Они этого делать не хотят", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20220622/ssha-1797438918.html
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украина, турция, россия, сергей лавров
Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна
Лавров заявил о готовности России работать с Турцией над вывозом украинского зерна