https://ria.ru/20220623/zerno-1797711891.html

Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна

Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна - РИА Новости, 23.06.2022

Россия готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна

Российская сторона готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна, для этого Киев должен разминировать порты, но он не хочет, сообщил глава... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:11

2022-06-23T23:11

2022-06-23T23:11

украина

турция

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская сторона готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна, для этого Киев должен разминировать порты, но он не хочет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовы сотрудничать с турками. Но для этого украинцы должны разминировать порт. Они этого делать не хотят", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20220622/ssha-1797438918.html

украина

турция

россия

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украина, турция, россия, сергей лавров