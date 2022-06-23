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В Анкаре сообщили о продолжении переговоров по "зерновой проблеме" - РИА Новости, 23.06.2022
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В Анкаре сообщили о продолжении переговоров по "зерновой проблеме"
В Анкаре сообщили о продолжении переговоров по "зерновой проблеме" - РИА Новости, 23.06.2022
В Анкаре сообщили о продолжении переговоров по "зерновой проблеме"
Турция продолжает переговоры с Москвой и Киевом о создании безопасного коридора для перевозки зерна через Черное море, заявил официальный представитель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:40
2022-06-23T17:59
в мире
мевлют чавушоглу
хулуси акар
турция
украина
оон
нато
россия
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Москвой и Киевом о создании безопасного коридора для перевозки зерна через Черное море, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в ходе переговоров с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.Как сообщает газета Star, в ходе переговоров, на которых была подчеркнута ключевая роль Турции в НАТО, были высказаны мнения о новой Стратегической концепции альянса, событиях на Украине, борьбе с терроризмом, продовольственном кризисе и других вопросах безопасности, которые будут обсуждаться на Мадридском саммите.Уточняется, что в ходе переговоров было указано, что союзники должны быть в полной гармонии, единстве и солидарности против общей безопасности и террористических угроз, и было заявлено, что Швеция и Финляндия должны соответствовать требованиям и ожиданиям Турции в борьбе с терроризмом."Калын, напомнив, что Турция продолжает переговоры с Украиной и Российской Федерацией о создании безопасного коридора для перевозки зерна через Черное море, подчеркнул, что получение результатов от этого переговорного процесса, в том числе в ООН, имеет стратегическое значение с точки зрения глобального продовольственной безопасности", - уточнило издание.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220610/konflikt-1794516608.html
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в мире, мевлют чавушоглу, хулуси акар, турция, украина, оон, нато, россия
17:40 23.06.2022 (обновлено: 17:59 23.06.2022)
 
В Анкаре сообщили о продолжении переговоров по "зерновой проблеме"

В Анкаре сообщили о продолжении переговоров с Москвой и Киевом по "зерновой проблеме"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Москвой и Киевом о создании безопасного коридора для перевозки зерна через Черное море, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в ходе переговоров с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:38Специальная военная операция на Украине
Затяжной конфликт на Украине угрожает безопасности Европы, заявил Чавушоглу
Как сообщает газета Star, в ходе переговоров, на которых была подчеркнута ключевая роль Турции в НАТО, были высказаны мнения о новой Стратегической концепции альянса, событиях на Украине, борьбе с терроризмом, продовольственном кризисе и других вопросах безопасности, которые будут обсуждаться на Мадридском саммите.
Уточняется, что в ходе переговоров было указано, что союзники должны быть в полной гармонии, единстве и солидарности против общей безопасности и террористических угроз, и было заявлено, что Швеция и Финляндия должны соответствовать требованиям и ожиданиям Турции в борьбе с терроризмом.
"Калын, напомнив, что Турция продолжает переговоры с Украиной и Российской Федерацией о создании безопасного коридора для перевозки зерна через Черное море, подчеркнул, что получение результатов от этого переговорного процесса, в том числе в ООН, имеет стратегическое значение с точки зрения глобального продовольственной безопасности", - уточнило издание.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
13:47
В Турции оценили возможность создания зоны безопасности вне вод Украины
 
В миреМевлют ЧавушоглуХулуси АкарТурцияУкраинаООННАТОРоссия
 
 
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