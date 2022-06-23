17:40 23.06.2022 (обновлено: 17:59 23.06.2022)
В Анкаре сообщили о продолжении переговоров по "зерновой проблеме"
В Анкаре сообщили о продолжении переговоров с Москвой и Киевом по "зерновой проблеме"
Зерна пшеницы. Архивное фото
АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Москвой и Киевом о создании безопасного коридора для перевозки зерна через Черное море, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в ходе переговоров с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
Как сообщает газета Star, в ходе переговоров, на которых была подчеркнута ключевая роль Турции в НАТО, были высказаны мнения о новой Стратегической концепции альянса, событиях на Украине, борьбе с терроризмом, продовольственном кризисе и других вопросах безопасности, которые будут обсуждаться на Мадридском саммите.
"Калын, напомнив, что Турция продолжает переговоры с Украиной и Российской Федерацией о создании безопасного коридора для перевозки зерна через Черное море, подчеркнул, что получение результатов от этого переговорного процесса, в том числе в ООН, имеет стратегическое значение с точки зрения глобального продовольственной безопасности", - уточнило издание.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.