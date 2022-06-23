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ООН уточнила количество погибших при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2022
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ООН уточнила количество погибших при землетрясении в Афганистане
ООН уточнила количество погибших при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2022
ООН уточнила количество погибших при землетрясении в Афганистане
При землетрясении в Афганистане около 800 человек погибли, более 1,4 тысячи получили ранения, сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:10
2022-06-23T17:25
в мире
землетрясение в афганистане
афганистан
совет безопасности оон
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ООН, 23 июн - РИА Новости. При землетрясении в Афганистане около 800 человек погибли, более 1,4 тысячи получили ранения, сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров."По последней полученной нами информации, было подтверждено, что около 800 человек погибли и более 1400 получили ранения, многие из них серьезные, несколько тысяч домов разрушены и повреждены", - сказал Алакбаров на заседании СБ ООН.По его словам, спасательная и поисковая операция продолжается – вероятно, число выявленных потерь возрастет.
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в мире, землетрясение в афганистане, афганистан, совет безопасности оон, оон
17:10 23.06.2022 (обновлено: 17:25 23.06.2022)
 
ООН уточнила количество погибших при землетрясении в Афганистане

ООН: при землетрясении в Афганистане погибли около 800 человек, более 1,4 тысячи ранены

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 июн - РИА Новости. При землетрясении в Афганистане около 800 человек погибли, более 1,4 тысячи получили ранения, сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
"По последней полученной нами информации, было подтверждено, что около 800 человек погибли и более 1400 получили ранения, многие из них серьезные, несколько тысяч домов разрушены и повреждены", - сказал Алакбаров на заседании СБ ООН.
По его словам, спасательная и поисковая операция продолжается – вероятно, число выявленных потерь возрастет.
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