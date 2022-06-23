https://ria.ru/20220623/zemletryasenie-1797639761.html

ООН уточнила количество погибших при землетрясении в Афганистане

ООН уточнила количество погибших при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2022

ООН уточнила количество погибших при землетрясении в Афганистане

При землетрясении в Афганистане около 800 человек погибли, более 1,4 тысячи получили ранения, сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:10

2022-06-23T17:10

2022-06-23T17:25

в мире

землетрясение в афганистане

афганистан

совет безопасности оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253220_0:144:1501:988_1920x0_80_0_0_875e1e03d8a5603ea92001df4da4ac01.jpg

ООН, 23 июн - РИА Новости. При землетрясении в Афганистане около 800 человек погибли, более 1,4 тысячи получили ранения, сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров."По последней полученной нами информации, было подтверждено, что около 800 человек погибли и более 1400 получили ранения, многие из них серьезные, несколько тысяч домов разрушены и повреждены", - сказал Алакбаров на заседании СБ ООН.По его словам, спасательная и поисковая операция продолжается – вероятно, число выявленных потерь возрастет.

https://ria.ru/20220623/afganistan-1797636207.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, землетрясение в афганистане, афганистан, совет безопасности оон, оон