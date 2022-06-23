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Система здравоохранения Омской области справилась с вызовами, заявил Бурков - РИА Новости, 23.06.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220623/zdravookhraenie-1797489377.html
Система здравоохранения Омской области справилась с вызовами, заявил Бурков
Система здравоохранения Омской области справилась с вызовами, заявил Бурков - РИА Новости, 23.06.2022
Система здравоохранения Омской области справилась с вызовами, заявил Бурков
Система здравоохранения Омской области в 2021 году справилась со всеми вызовами, а вакцинацию от коронавируса прошли почти 1 миллион человек, сказал в четверг... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:41
2022-06-23T10:41
омская область
общество
здоровье - общество
омская область
александр бурков
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ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Система здравоохранения Омской области в 2021 году справилась со всеми вызовами, а вакцинацию от коронавируса прошли почти 1 миллион человек, сказал в четверг губернатор региона Александр Бурков, представляя доклад об основных результатах деятельности регионального правительства по итогам года.Глава региона отметил, что справиться с ростом заболеваемости COVID-19 помогло то, что за год вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти миллион человек."Но о полном контроле над COVID говорить пока рано. Вакцинация по-прежнему необходима для поддержания коллективного иммунитета. Только так мы сможем прекратить распространение коронавируса", — подчеркнул Бурков.Также глава региона сообщил, что в прошлом году была значительно модернизирована лечебная база здравоохранения области. В частности, переоснащен региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, приобретено 260 единиц медицинского оборудования. Для онкодиспансера приобретено 67 единиц медицинского оборудования, благодаря чему расширились возможности для оказания медицинской помощи пациентам с онкопатологией.Кроме того, в рамках региональной программы модернизации первичного звена проведены капитальные ремонты на 50 объектах здравоохранения в районах Омской области Приобретено более тысячи единиц медицинского оборудования и 129 единиц автотранспорта для центральных районных больниц. В текущем году капитальный ремонт пройдут ещё 30 объектов здравоохранения.В области также завершена трехлетняя программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. "В этом году мы запускаем новую масштабную программу строительства ФАПов и врачебных амбулаторий. В ближайшие четыре года мы планируем построить 120 ФАПов и амбулаторий", — рассказал губернатор.
https://ria.ru/20220623/omsk-1797488177.html
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общество, здоровье - общество, омская область, александр бурков
10:41 23.06.2022
 
Система здравоохранения Омской области справилась с вызовами, заявил Бурков

Глава Омской области Бурков: система здравоохранения региона справилась с вызовами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Система здравоохранения Омской области в 2021 году справилась со всеми вызовами, а вакцинацию от коронавируса прошли почти 1 миллион человек, сказал в четверг губернатор региона Александр Бурков, представляя доклад об основных результатах деятельности регионального правительства по итогам года.
Глава региона отметил, что справиться с ростом заболеваемости COVID-19 помогло то, что за год вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти миллион человек.
Пожарная каланча на улице Интернациональная в Омске - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
10:37Омская область
Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков
"Но о полном контроле над COVID говорить пока рано. Вакцинация по-прежнему необходима для поддержания коллективного иммунитета. Только так мы сможем прекратить распространение коронавируса", — подчеркнул Бурков.
Также глава региона сообщил, что в прошлом году была значительно модернизирована лечебная база здравоохранения области. В частности, переоснащен региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, приобретено 260 единиц медицинского оборудования. Для онкодиспансера приобретено 67 единиц медицинского оборудования, благодаря чему расширились возможности для оказания медицинской помощи пациентам с онкопатологией.
Кроме того, в рамках региональной программы модернизации первичного звена проведены капитальные ремонты на 50 объектах здравоохранения в районах Омской области Приобретено более тысячи единиц медицинского оборудования и 129 единиц автотранспорта для центральных районных больниц. В текущем году капитальный ремонт пройдут ещё 30 объектов здравоохранения.
В области также завершена трехлетняя программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. "В этом году мы запускаем новую масштабную программу строительства ФАПов и врачебных амбулаторий. В ближайшие четыре года мы планируем построить 120 ФАПов и амбулаторий", — рассказал губернатор.
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