https://ria.ru/20220623/zdravookhraenie-1797489377.html

Система здравоохранения Омской области справилась с вызовами, заявил Бурков

Система здравоохранения Омской области справилась с вызовами, заявил Бурков - РИА Новости, 23.06.2022

Система здравоохранения Омской области справилась с вызовами, заявил Бурков

Система здравоохранения Омской области в 2021 году справилась со всеми вызовами, а вакцинацию от коронавируса прошли почти 1 миллион человек, сказал в четверг... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:41

2022-06-23T10:41

2022-06-23T10:41

омская область

общество

здоровье - общество

омская область

александр бурков

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ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Система здравоохранения Омской области в 2021 году справилась со всеми вызовами, а вакцинацию от коронавируса прошли почти 1 миллион человек, сказал в четверг губернатор региона Александр Бурков, представляя доклад об основных результатах деятельности регионального правительства по итогам года.Глава региона отметил, что справиться с ростом заболеваемости COVID-19 помогло то, что за год вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти миллион человек."Но о полном контроле над COVID говорить пока рано. Вакцинация по-прежнему необходима для поддержания коллективного иммунитета. Только так мы сможем прекратить распространение коронавируса", — подчеркнул Бурков.Также глава региона сообщил, что в прошлом году была значительно модернизирована лечебная база здравоохранения области. В частности, переоснащен региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, приобретено 260 единиц медицинского оборудования. Для онкодиспансера приобретено 67 единиц медицинского оборудования, благодаря чему расширились возможности для оказания медицинской помощи пациентам с онкопатологией.Кроме того, в рамках региональной программы модернизации первичного звена проведены капитальные ремонты на 50 объектах здравоохранения в районах Омской области Приобретено более тысячи единиц медицинского оборудования и 129 единиц автотранспорта для центральных районных больниц. В текущем году капитальный ремонт пройдут ещё 30 объектов здравоохранения.В области также завершена трехлетняя программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. "В этом году мы запускаем новую масштабную программу строительства ФАПов и врачебных амбулаторий. В ближайшие четыре года мы планируем построить 120 ФАПов и амбулаторий", — рассказал губернатор.

https://ria.ru/20220623/omsk-1797488177.html

https://ria.ru/20220526/finansirovanie-1790839609.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, омская область, александр бурков