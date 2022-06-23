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Омский губернатор поручил увеличить зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 23.06.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220623/zarplaty-1797554385.html
Омский губернатор поручил увеличить зарплаты бюджетникам
Омский губернатор поручил увеличить зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 23.06.2022
Омский губернатор поручил увеличить зарплаты бюджетникам
Губернатор Омской области Александр Бурков, выступая с отчетом перед депутатами о результатах деятельности правительства региона за 2021 год, поставил задачу... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:28
2022-06-23T13:28
омская область
омская область
александр бурков
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ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков, выступая с отчетом перед депутатами о результатах деятельности правительства региона за 2021 год, поставил задачу увеличить зарплаты бюджетникам."После начала спецоперации наша страна подвергается беспрецедентному давлению со стороны ряда недружественных стран. Уверен, что эти санкции сделают нас еще сильнее. Наша с вами задача — обеспечить надежный тыл для армии. Обеспечить безопасность и стабильность для наших граждан. Ключевой фактор – это доходы жителей области", — сказал глава региона.За прошлый год средняя зарплата в Омской области выросла почти на 9% и составила более 41 тысячи рублей. В этом году с учетом инфляции нужны дополнительные меры для повышения уровня благосостояния граждан."Поэтому я поставил задачу перед финансово-экономическим блоком правительства изыскать в бюджете средства на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, работникам культуры и социального обеспечения. Это наши инвестиции в благополучие граждан и развитие региональной экономики", — подчеркнул Бурков.Главным итогом прошлого года губернатор считает полученный опыт антикризисного управления, который поможет в решении поставленных задач, самая главная из которых — рост благополучия всех жителей Омской области.В отчете губернатор представил результаты работы регионального правительства по всем направлениям деятельности. Работу команды главы региона высоко оценили политики и депутаты.
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омская область, александр бурков
13:28 23.06.2022
 

Омский губернатор поручил увеличить зарплаты бюджетникам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАлександр Бурков
Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков, выступая с отчетом перед депутатами о результатах деятельности правительства региона за 2021 год, поставил задачу увеличить зарплаты бюджетникам.
"После начала спецоперации наша страна подвергается беспрецедентному давлению со стороны ряда недружественных стран. Уверен, что эти санкции сделают нас еще сильнее. Наша с вами задача — обеспечить надежный тыл для армии. Обеспечить безопасность и стабильность для наших граждан. Ключевой фактор – это доходы жителей области", — сказал глава региона.
За прошлый год средняя зарплата в Омской области выросла почти на 9% и составила более 41 тысячи рублей. В этом году с учетом инфляции нужны дополнительные меры для повышения уровня благосостояния граждан.
"Поэтому я поставил задачу перед финансово-экономическим блоком правительства изыскать в бюджете средства на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, работникам культуры и социального обеспечения. Это наши инвестиции в благополучие граждан и развитие региональной экономики", — подчеркнул Бурков.
Омск - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
13:24Омская область
Омская область в 2021 году благоустроила 120 территорий по нацпроекту
Главным итогом прошлого года губернатор считает полученный опыт антикризисного управления, который поможет в решении поставленных задач, самая главная из которых — рост благополучия всех жителей Омской области.
В отчете губернатор представил результаты работы регионального правительства по всем направлениям деятельности. Работу команды главы региона высоко оценили политики и депутаты.
 
Омская областьОмская областьАлександр Бурков
 
 
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