https://ria.ru/20220623/zarplaty-1797554385.html

Омский губернатор поручил увеличить зарплаты бюджетникам

Омский губернатор поручил увеличить зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 23.06.2022

Омский губернатор поручил увеличить зарплаты бюджетникам

Губернатор Омской области Александр Бурков, выступая с отчетом перед депутатами о результатах деятельности правительства региона за 2021 год, поставил задачу... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:28

2022-06-23T13:28

2022-06-23T13:28

омская область

омская область

александр бурков

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ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков, выступая с отчетом перед депутатами о результатах деятельности правительства региона за 2021 год, поставил задачу увеличить зарплаты бюджетникам."После начала спецоперации наша страна подвергается беспрецедентному давлению со стороны ряда недружественных стран. Уверен, что эти санкции сделают нас еще сильнее. Наша с вами задача — обеспечить надежный тыл для армии. Обеспечить безопасность и стабильность для наших граждан. Ключевой фактор – это доходы жителей области", — сказал глава региона.За прошлый год средняя зарплата в Омской области выросла почти на 9% и составила более 41 тысячи рублей. В этом году с учетом инфляции нужны дополнительные меры для повышения уровня благосостояния граждан."Поэтому я поставил задачу перед финансово-экономическим блоком правительства изыскать в бюджете средства на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, работникам культуры и социального обеспечения. Это наши инвестиции в благополучие граждан и развитие региональной экономики", — подчеркнул Бурков.Главным итогом прошлого года губернатор считает полученный опыт антикризисного управления, который поможет в решении поставленных задач, самая главная из которых — рост благополучия всех жителей Омской области.В отчете губернатор представил результаты работы регионального правительства по всем направлениям деятельности. Работу команды главы региона высоко оценили политики и депутаты.

https://ria.ru/20220623/blagoustroystvo-1797552815.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, александр бурков