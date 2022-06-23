https://ria.ru/20220623/zaporozhe-1797547687.html

В Кремле ответили на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем

В Кремле ответили на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем - РИА Новости, 23.06.2022

В Кремле ответили на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем

Речь об упразднении границы России с Запорожьем не идет, говорить об этом некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:06

2022-06-23T13:06

2022-06-23T13:17

россия

владимир рогов

запорожская область

украина

в мире

дмитрий песков

донбасс

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Речь об упразднении границы России с Запорожьем не идет, говорить об этом некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что государственной границы между исторически русскими освобожденными регионами юга Украины и Российской Федерации быть не должно."По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса... Об этом речи не идет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли к такому упразднению границ Россия.

https://ria.ru/20220622/zaporozhe-1797259607.html

россия

запорожская область

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир рогов, запорожская область, украина, в мире, дмитрий песков, донбасс