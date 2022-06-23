https://ria.ru/20220623/zaporozhe-1797547687.html
В Кремле ответили на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем
В Кремле ответили на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем - РИА Новости, 23.06.2022
В Кремле ответили на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем
Речь об упразднении границы России с Запорожьем не идет, говорить об этом некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:06
2022-06-23T13:06
2022-06-23T13:17
россия
владимир рогов
запорожская область
украина
в мире
дмитрий песков
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5484f05c6855c23c9953a2d848cba632.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Речь об упразднении границы России с Запорожьем не идет, говорить об этом некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что государственной границы между исторически русскими освобожденными регионами юга Украины и Российской Федерации быть не должно."По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса... Об этом речи не идет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли к такому упразднению границ Россия.
https://ria.ru/20220622/zaporozhe-1797259607.html
россия
запорожская область
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_c06655e2856dcea702f5f37028464978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир рогов, запорожская область, украина, в мире, дмитрий песков, донбасс
13:06 23.06.2022 (обновлено: 13:17 23.06.2022)
В Кремле ответили на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем
Пресс-секретарь президента Песков: об упразднении границы России с Запорожьем речи не идет