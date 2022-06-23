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ГИБДД заявило о нехватке импортных запчастей для автомобилей - РИА Новости, 23.06.2022
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ГИБДД заявило о нехватке импортных запчастей для автомобилей
ГИБДД заявило о нехватке импортных запчастей для автомобилей - РИА Новости, 23.06.2022
ГИБДД заявило о нехватке импортных запчастей для автомобилей
В России наблюдается рост автотуризма на фоне нехватки иностранных запчастей и проблем с техобслуживанием машин, заявил замначальника ГУОБДД МВД РФ Владимир... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:54
2022-06-23T14:54
авто
россия
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В России наблюдается рост автотуризма на фоне нехватки иностранных запчастей и проблем с техобслуживанием машин, заявил замначальника ГУОБДД МВД РФ Владимир Кузин на пресс-конференции."Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, они могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства", - рассказал он, отвечая на вопрос о влиянии санкций.По его словам, предыдущие два пандемийных года наложили серьёзный отпечаток на безопасность дорожного движения, был определённого рода застой. Сейчас ситуация резко изменилась, поэтому стране приходится перестраиваться, жить в новых условиях."Ограничения, которые наложены на выезд за границу, они на сегодняшний день стимулируют внутренний туризм. Соответственно, граждане страны, автолюбители, будут чаще пользоваться для этого своими автомобилями", - добавил Кузин.
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авто, россия, общество
14:54 23.06.2022
 
ГИБДД заявило о нехватке импортных запчастей для автомобилей

ГИБДД заявило о нехватке импортных запчастей и проблемах с техобслуживанием автомобилей

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта
Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В России наблюдается рост автотуризма на фоне нехватки иностранных запчастей и проблем с техобслуживанием машин, заявил замначальника ГУОБДД МВД РФ Владимир Кузин на пресс-конференции.
"Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, они могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства", - рассказал он, отвечая на вопрос о влиянии санкций.
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По его словам, предыдущие два пандемийных года наложили серьёзный отпечаток на безопасность дорожного движения, был определённого рода застой. Сейчас ситуация резко изменилась, поэтому стране приходится перестраиваться, жить в новых условиях.
"Ограничения, которые наложены на выезд за границу, они на сегодняшний день стимулируют внутренний туризм. Соответственно, граждане страны, автолюбители, будут чаще пользоваться для этого своими автомобилями", - добавил Кузин.
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